Австралия ввела санкции против губернатора Моора и министра Фалькова

Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попали под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны.
«Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области. Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования РФ. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — сообщается на
Ранее URA.RU писало, что Австралия ввела санкции против 90 физических 40 юридических лиц. В список попали сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), военнослужащие и губернаторы. Среди них глава Челябинской области Алексей Текслер и оборонный завод «Курганмашзавод».
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