23 февраля 2023
22 февраля 2023

Австралия ввела санкции против губернатора Моора и министра Фалькова

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор попал под санкции Австралии Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попали под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны.

«Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области. Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования РФ. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — сообщается на сайте правительства государства.

Ранее URA.RU писало, что Австралия ввела санкции против 90 физических 40 юридических лиц. В список попали сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), военнослужащие и губернаторы. Среди них глава Челябинской области Алексей Текслер и оборонный завод «Курганмашзавод».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попали под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны. «Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области. Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования РФ. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — сообщается на сайте правительства государства. Ранее URA.RU писало, что Австралия ввела санкции против 90 физических 40 юридических лиц. В список попали сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), военнослужащие и губернаторы. Среди них глава Челябинской области Алексей Текслер и оборонный завод «Курганмашзавод».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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