Австралия ввела санкции против губернатора Моора и министра Фалькова

24 февраля 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Александр Моор попал под санкции Австралии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попали под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны. «Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области. Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования РФ. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — сообщается на сайте правительства государства. Ранее URA.RU писало, что Австралия ввела санкции против 90 физических 40 юридических лиц. В список попали сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), военнослужащие и губернаторы. Среди них глава Челябинской области Алексей Текслер и оборонный завод «Курганмашзавод».

Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попали под санкции Австралии. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны. «Моор Александр Викторович, губернатор Тюменской области. Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования РФ. Дата внесения в список — 24 февраля 2023 года», — сообщается на сайте правительства государства. Ранее URA.RU писало, что Австралия ввела санкции против 90 физических 40 юридических лиц. В список попали сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), военнослужащие и губернаторы. Среди них глава Челябинской области Алексей Текслер и оборонный завод «Курганмашзавод».