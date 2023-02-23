23 февраля 2023
22 февраля 2023

Австралия вводит санкции против курганского оборонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, бмп2, завод кмз, кмз проходная
Власти Австралии включили курганское оборонное предприятие в санкционный список Фото:
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Австралия включила «Курганмашзавод» в санкционный список. О новом пакете ограничений говорится в сообщении на сайте правительства страны.

В санкционном списке 90 физических лиц. Отмечается, что в него также вошли концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» и предприятие «Курганмашзавод», выпускающее боевые машины пехоты, указано на официальном сайте правительства Австралии.

Курганские производства уже попадали в санкционные списки. Так в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против АО «Далур», которое находится в Далматовском муниципальном округе (Курганская область). Ранее URA.RU писало, что в список санкций Евросоюза попал оборонный завод «Курганприбор».

Санкционное давление коллективного Запада на Россию усилилось после начала спецоперации. По словам главы государства Владимира Путина, ее основные задачи — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Австралия включила «Курганмашзавод» в санкционный список. О новом пакете ограничений говорится в сообщении на сайте правительства страны. В санкционном списке 90 физических лиц. Отмечается, что в него также вошли концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» и предприятие «Курганмашзавод», выпускающее боевые машины пехоты, указано на официальном сайте правительства Австралии. Курганские производства уже попадали в санкционные списки. Так в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против АО «Далур», которое находится в Далматовском муниципальном округе (Курганская область). Ранее URA.RU писало, что в список санкций Евросоюза попал оборонный завод «Курганприбор». Санкционное давление коллективного Запада на Россию усилилось после начала спецоперации. По словам главы государства Владимира Путина, ее основные задачи — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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