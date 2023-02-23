Австралия вводит санкции против курганского оборонного завода

24 февраля 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Власти Австралии включили курганское оборонное предприятие в санкционный список Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австралия включила «Курганмашзавод» в санкционный список. О новом пакете ограничений говорится в сообщении на сайте правительства страны. В санкционном списке 90 физических лиц. Отмечается, что в него также вошли концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» и предприятие «Курганмашзавод», выпускающее боевые машины пехоты, указано на официальном сайте правительства Австралии. Курганские производства уже попадали в санкционные списки. Так в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против АО «Далур», которое находится в Далматовском муниципальном округе (Курганская область). Ранее URA.RU писало, что в список санкций Евросоюза попал оборонный завод «Курганприбор». Санкционное давление коллективного Запада на Россию усилилось после начала спецоперации. По словам главы государства Владимира Путина, ее основные задачи — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Австралия включила «Курганмашзавод» в санкционный список. О новом пакете ограничений говорится в сообщении на сайте правительства страны. В санкционном списке 90 физических лиц. Отмечается, что в него также вошли концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» и предприятие «Курганмашзавод», выпускающее боевые машины пехоты, указано на официальном сайте правительства Австралии. Курганские производства уже попадали в санкционные списки. Так в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против АО «Далур», которое находится в Далматовском муниципальном округе (Курганская область). Ранее URA.RU писало, что в список санкций Евросоюза попал оборонный завод «Курганприбор». Санкционное давление коллективного Запада на Россию усилилось после начала спецоперации. По словам главы государства Владимира Путина, ее основные задачи — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.