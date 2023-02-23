23 февраля 2023

В США ответили на мирный план Китая по Украине

Советник президента США Салливан: уважение суверенитета является главным пунктом в мирном плане Китая по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США, белый дом, вашингтон, американцы
США не могут навязывать Украине свою точку зрения, заявил Джейк Салливан Фото:
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Главным пунктом в предложенном Китаем мирном плане по украинскому конфликту является тот, в котором говорится об уважении суверенитета государств. Такое мнение выразил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«В мирном плане Китая следует остановиться на первом пункте, который гласит об уважении суверенитета стран», — передает слова Джейка Салливана CNN. Также он добавил, что американские власти не имеют право навязывать Украине свою точку зрения о том, каким образом и на каких условиях договариваться с Россией.

Ранее представители власти Китая предложили свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение провести обсуждение китайского мирного плана, передает «Национальная служба новостей». Представители Госдепартамента США, в свою очередь, скептически отнеслись к предложениям Китая, сообщает RT.

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Главным пунктом в предложенном Китаем мирном плане по украинскому конфликту является тот, в котором говорится об уважении суверенитета государств. Такое мнение выразил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «В мирном плане Китая следует остановиться на первом пункте, который гласит об уважении суверенитета стран», — передает слова Джейка Салливана CNN. Также он добавил, что американские власти не имеют право навязывать Украине свою точку зрения о том, каким образом и на каких условиях договариваться с Россией. Ранее представители власти Китая предложили свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение провести обсуждение китайского мирного плана, передает «Национальная служба новостей». Представители Госдепартамента США, в свою очередь, скептически отнеслись к предложениям Китая, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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