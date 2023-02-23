Пригожин заявил об освобождении села Берховка под Бахмутом

Берховка освобождена бойцами ЧВК «Вагнер», заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
«Берховка взята под наш контроль», — сообщает
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