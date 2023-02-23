23 февраля 2023

Пригожин заявил об освобождении села Берховка под Бахмутом

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, полигон еланский
Берховка освобождена бойцами ЧВК «Вагнер», заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Берховка взята под наш контроль», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в telegram-канале. Он уточнил, что абсолютно вся территория села находится под контролем вагнеровцев.

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Военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Берховка взята под наш контроль», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в telegram-канале. Он уточнил, что абсолютно вся территория села находится под контролем вагнеровцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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