Пригожин заявил об освобождении села Берховка под Бахмутом

24 февраля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Берховка освобождена бойцами ЧВК «Вагнер», заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Берховка взята под наш контроль», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в telegram-канале. Он уточнил, что абсолютно вся территория села находится под контролем вагнеровцев.

Военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Берховка взята под наш контроль», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина в telegram-канале. Он уточнил, что абсолютно вся территория села находится под контролем вагнеровцев.