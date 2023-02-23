23 февраля 2023
22 февраля 2023

Тюменский производитель накормил опасным молоком детей и заключенных

Тюменская компания «Новодеревенское» поставляла молоко неизвестного происхождения в детские сады и учреждения УФСИН
© Служба новостей «URA.RU»
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Молочные продукты для тюменских школьников и заключенных произвели из сырья неизвестного происхождения Фото:

В Тюменской области компания поставляла в школы, детские сады и учреждения УФСИН молочные продукты неизвестного происхожедния. Нарушения обнаружили специалисты регионального управления Россельхознадзора при мониторинге электронной системы сертификации «Меркурий».

«ООО „Новодеревенское“, работающее в Омутинском районе Тюменской области, из двух партий сырого молока сырого весом почти 6000 килограммов произвело больше 7000 килограммов молока, кефира, сметаны, творога и других молочных продуктов. Происхождение сырья неизвестно», — сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что ООО «Новодеревенское» работает на рынке сельскохозяйственной продукции с 2015 года. Согласно системе СБИС, по результатам торгов, проведенных в конце 2022 года, имеет действующие контракты на поставку молочной продукции нескольким учебным заведениям области и в учреждения УФСИН. Так же в настоящий момент у компании есть риски банкротства, а кредитные обязательства превышают 90% активов компании.

«Новодеревенскому» на 10 дней ограничили доступ в систему сертификации продукции, молоко неизвестного происхождения будет изъято из оборота. Ранее URA.RU сообщило, что сельскохозяйственная компания с сомнительной репутацией стала участником торгово-промышленной палаты Тюменской области.

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В Тюменской области компания поставляла в школы, детские сады и учреждения УФСИН молочные продукты неизвестного происхожедния. Нарушения обнаружили специалисты регионального управления Россельхознадзора при мониторинге электронной системы сертификации «Меркурий». «ООО „Новодеревенское“, работающее в Омутинском районе Тюменской области, из двух партий сырого молока сырого весом почти 6000 килограммов произвело больше 7000 килограммов молока, кефира, сметаны, творога и других молочных продуктов. Происхождение сырья неизвестно», — сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ООО «Новодеревенское» работает на рынке сельскохозяйственной продукции с 2015 года. Согласно системе СБИС, по результатам торгов, проведенных в конце 2022 года, имеет действующие контракты на поставку молочной продукции нескольким учебным заведениям области и в учреждения УФСИН. Так же в настоящий момент у компании есть риски банкротства, а кредитные обязательства превышают 90% активов компании. «Новодеревенскому» на 10 дней ограничили доступ в систему сертификации продукции, молоко неизвестного происхождения будет изъято из оборота. Ранее URA.RU сообщило, что сельскохозяйственная компания с сомнительной репутацией стала участником торгово-промышленной палаты Тюменской области.
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