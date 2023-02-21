21 февраля 2023

В торгово-промышленную палату Тюмени принимают компании с сомнительной репутацией

В ТПП Тюмени вошла фирма, подделавшая документы на продукцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпечка блинов в в техникуме индустрии питания и услуг
Новый участник тюменской ТПП подделал декларацию на блинчики с начинкой Фото:

К торгово-промышленной палате Тюменской области присоединилась компания, к которой есть претензии у контролирующих органов. О вступлении в региональную ТПП новых участников сообщила пресс-служба союза, а данные о проблемах с качеством товара есть в открытых источниках.

«Каждый месяц в ряды ТПП вступают новые компании. В этот раз присоединились восемь фирм и индивидуальных предпринимателей. Среди них — комбинат мясных полуфабрикатов „Мясная сказка“, который производит различную продукцию», — говорится в сообщении торгово-промышленной палаты.

По данным сервиса СБИС, «Мясная сказка» не имеет рентабельности — доходы, расходы и чистая прибыль компании нулевые с 2018 года. А в декабре 2022 года интерес к производителю полуфабрикатов проявили контролирующие структуры. Региональное управление Россельхознадзора выяснило, что компания подделала декларации соответствия на часть товара, включая блинчики с начинкой и корма для животных.

Агентство подготовило письменные запросы в тюменскую торгово-промышленную палату и руководству компании «Мясная сказка». Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, которые стали часто допускать тюменские аграрии.

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К торгово-промышленной палате Тюменской области присоединилась компания, к которой есть претензии у контролирующих органов. О вступлении в региональную ТПП новых участников сообщила пресс-служба союза, а данные о проблемах с качеством товара есть в открытых источниках. «Каждый месяц в ряды ТПП вступают новые компании. В этот раз присоединились восемь фирм и индивидуальных предпринимателей. Среди них — комбинат мясных полуфабрикатов „Мясная сказка“, который производит различную продукцию», — говорится в сообщении торгово-промышленной палаты. По данным сервиса СБИС, «Мясная сказка» не имеет рентабельности — доходы, расходы и чистая прибыль компании нулевые с 2018 года. А в декабре 2022 года интерес к производителю полуфабрикатов проявили контролирующие структуры. Региональное управление Россельхознадзора выяснило, что компания подделала декларации соответствия на часть товара, включая блинчики с начинкой и корма для животных. Агентство подготовило письменные запросы в тюменскую торгово-промышленную палату и руководству компании «Мясная сказка». Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказало о других нарушениях, которые стали часто допускать тюменские аграрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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