В Екатеринбурге руководитель теплоснабжающей компании перевел мошенникам больше миллиона рублей

Екатеринбуржец перевел аферистам около 1,2 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании перевел мошенникам около 1,2 миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«С ним связалась неизвестная, которая сообщила, что спровоцировала ДТП, и ей требуется финансовая помощь в урегулировании вопроса с потерпевшей. Мужчине показалось, что с ним связалась его внучка», — рассказали в пресс-службе ведомства. Суммарно екатеринбуржец перевел мошенникам миллион и 220 тысяч рублей.

Позднее мошенники продолжили требовать у руководителя теплоснабжающей компании деньги. Екатеринбуржец понял, что стал жертвой аферистов только когда мошенники попросили три миллиона рублей. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 1,6 млн рублей. Злоумышленники сообщили, что якобы оформили кредит на екатеринбурженку, и ей нужно выполнить ряд действий, чтобы сохранить деньги на счету.