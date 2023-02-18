Сенатор Пушков: Германия после завершения спецоперации окажется в экономическом кризисе

18 февраля 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

По мнению пермского сенатора, после завершения СВО экономика Германии придет в упадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После завершения спецоперации экономика Германии окажется в экономическом проигрыше. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, сейчас немецкое правительство не задумывается о разрушительных последствиях, которыми стране грозит союз с США. «Выясняется, что союз с США <…> не дает Германии почти ничего, зато обходится очень дорого. Немецкие финансовые и политические вклады в Украину <…> в обозримом будущем не окупятся. Уже давно ясно: для Европы Украина — это бремя, а не приз. Так что для Германии нынешний кризис несет сплошь одни убытки. Чем бы ни закончился украинский конфликт, Германия — в силу проводимой ею политики — будет в экономическом проигрыше», — написал сенатор РФ в своем telegram-канале . По мнению Пушкова, Германия страдает от жесткого давления со стороны Соединенных Штатов. Правительству навязывают дорогой американский газ, вводят все новые санкции против РФ, которые экономически невыгодны немецкому руководству. При этом, подчеркивает сенатор, США активно защищают свой рынок от немецкой продукции. Ранее Пушков заявлял, что Германия перешагнула прежние отношения с РФ, отказавшись от поставок российского газа. Политик считает, что взаимовыгодные газовые контракты служили основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период «холодной войны». Прекращение поставок отбросило партнерство на уровень 50-летней давности. После того как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, западные страны стали массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. В Минфине много раз подчеркивали, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После завершения спецоперации экономика Германии окажется в экономическом проигрыше. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, сейчас немецкое правительство не задумывается о разрушительных последствиях, которыми стране грозит союз с США. «Выясняется, что союз с США <…> не дает Германии почти ничего, зато обходится очень дорого. Немецкие финансовые и политические вклады в Украину <…> в обозримом будущем не окупятся. Уже давно ясно: для Европы Украина — это бремя, а не приз. Так что для Германии нынешний кризис несет сплошь одни убытки. Чем бы ни закончился украинский конфликт, Германия — в силу проводимой ею политики — будет в экономическом проигрыше», — написал сенатор РФ в своем telegram-канале. По мнению Пушкова, Германия страдает от жесткого давления со стороны Соединенных Штатов. Правительству навязывают дорогой американский газ, вводят все новые санкции против РФ, которые экономически невыгодны немецкому руководству. При этом, подчеркивает сенатор, США активно защищают свой рынок от немецкой продукции. Ранее Пушков заявлял, что Германия перешагнула прежние отношения с РФ, отказавшись от поставок российского газа. Политик считает, что взаимовыгодные газовые контракты служили основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период «холодной войны». Прекращение поставок отбросило партнерство на уровень 50-летней давности. После того как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, западные страны стали массово стали вводить санкции против РФ и отказываться от ее энергоресурсов. В Минфине много раз подчеркивали, что отказ от российских ресурсов приносит больше вреда, чем пользы.