Генсек НАТО отверг предложенный Китаем мирный план по Украине

Столтенберг: мирный план Китая не вызывает доверия из-за его дружбы с Россией

24 февраля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

НАТО не испытывает к Китаю должного доверия, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине не заслуживает большого доверия из-за связей китайских властей с Россией. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего стоит сказать, что к Китаю нет большого доверия», — передает слова Йенса Столтенберга официальный аккаунт Еврокомиссии в Twitter. Он добавил, что китайские власти якобы дискредитировали себя тем, что не осудили начало спецоперации на Украине. А также заключили с Россией соглашение о безлимитной дружбе до начала военных действий. Ранее представители МИД Китая разъяснили предложенные ими двенадцать пунктов мирного плана. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязательно рассмотрит содержимое этих предложений, передает RT.

Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине не заслуживает большого доверия из-за связей китайских властей с Россией. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего стоит сказать, что к Китаю нет большого доверия», — передает слова Йенса Столтенберга официальный аккаунт Еврокомиссии в Twitter. Он добавил, что китайские власти якобы дискредитировали себя тем, что не осудили начало спецоперации на Украине. А также заключили с Россией соглашение о безлимитной дружбе до начала военных действий. Ранее представители МИД Китая разъяснили предложенные ими двенадцать пунктов мирного плана. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязательно рассмотрит содержимое этих предложений, передает RT.