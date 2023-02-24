Минобороны: российские войска разгромили 5 складов и командный пункт ВСУ

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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, боеприпасы, снаряд, артиллерия
ВС РФ уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в ДНР и Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области, а также уничтожили командный пункт в районе Авдеевки (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Армия России уничтожила пять складов с боеприпасами ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщается на брифинге Минобороны РФ. Также, по информации ведомства, ВС РФ уничтожили командный пункт украинских боевиков в районе Авдеевки.

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Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области, а также уничтожили командный пункт в районе Авдеевки (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Армия России уничтожила пять складов с боеприпасами ВСУ в ДНР и Запорожской области, сообщается на брифинге Минобороны РФ. Также, по информации ведомства, ВС РФ уничтожили командный пункт украинских боевиков в районе Авдеевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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