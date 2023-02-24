Минобороны: российские войска разгромили 5 складов и командный пункт ВСУ

ВС РФ уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в ДНР и Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской области, а также уничтожили командный пункт в районе Авдеевки (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Армия России уничтожила пять складов с боеприпасами ВСУ в ДНР и Запорожской области,
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!