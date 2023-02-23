Алексей Романов показал необычное оформление снегоуборочной техники (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) снег убирает трактор с нарисованной улыбкой на кабине. О «позитивной» технике сообщил глава администрации города Алексей Романов.
«Наша снегоуборочная техника настолько позитивная, что невозможно не улыбнуться. Хорошего всем настроения, погода зовет на улицу», — написал Алексей Романов в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде жители критикуют трактористов за плохую уборку снега. Техника оставляет снег по обочинам, загораживая подходы к зданиям.
Алексей Романов на фоне «улыбающегося» трактора
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