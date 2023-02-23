23 февраля 2023
22 февраля 2023

Мэр из ЯНАО показал «позитивную» технику. Фото

Мэр Ноябрьска Алексей Романов сфотографировался на фоне украшенного трактора
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в городе. Пермь, уборка снега, снегоуборочная техника
Алексей Романов показал необычное оформление снегоуборочной техники (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) снег убирает трактор с нарисованной улыбкой на кабине. О «позитивной» технике сообщил глава администрации города Алексей Романов.

«Наша снегоуборочная техника настолько позитивная, что невозможно не улыбнуться. Хорошего всем настроения, погода зовет на улицу», — написал Алексей Романов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде жители критикуют трактористов за плохую уборку снега. Техника оставляет снег по обочинам, загораживая подходы к зданиям.

Алексей Романов на фоне «улыбающегося» трактора
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) снег убирает трактор с нарисованной улыбкой на кабине. О «позитивной» технике сообщил глава администрации города Алексей Романов. «Наша снегоуборочная техника настолько позитивная, что невозможно не улыбнуться. Хорошего всем настроения, погода зовет на улицу», — написал Алексей Романов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде жители критикуют трактористов за плохую уборку снега. Техника оставляет снег по обочинам, загораживая подходы к зданиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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