Мэр из ЯНАО показал «позитивную» технику. Фото

Мэр Ноябрьска Алексей Романов сфотографировался на фоне украшенного трактора

24 февраля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Алексей Романов показал необычное оформление снегоуборочной техники (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) снег убирает трактор с нарисованной улыбкой на кабине. О «позитивной» технике сообщил глава администрации города Алексей Романов. «Наша снегоуборочная техника настолько позитивная, что невозможно не улыбнуться. Хорошего всем настроения, погода зовет на улицу», — написал Алексей Романов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде жители критикуют трактористов за плохую уборку снега. Техника оставляет снег по обочинам, загораживая подходы к зданиям. Алексей Романов на фоне «улыбающегося» трактора Фото: telegram-канал Алексея Романова

В Ноябрьске (ЯНАО) снег убирает трактор с нарисованной улыбкой на кабине. О «позитивной» технике сообщил глава администрации города Алексей Романов. «Наша снегоуборочная техника настолько позитивная, что невозможно не улыбнуться. Хорошего всем настроения, погода зовет на улицу», — написал Алексей Романов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде жители критикуют трактористов за плохую уборку снега. Техника оставляет снег по обочинам, загораживая подходы к зданиям.