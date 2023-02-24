Глава Минобороны Польши Блащак подтвердил доставку Leopard 2 на Украину

Мариуш Блащак подтвердил поставку Leopard 2 на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что на Украину прибыло 14 немецких танков Leopard 2, отправленных Варшавой. Ранее сообщалось, что об этом должен объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.
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