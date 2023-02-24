Глава Минобороны Польши Блащак подтвердил доставку Leopard 2 на Украину

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Мариуш Блащак подтвердил поставку Leopard 2 на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что на Украину прибыло 14 немецких танков Leopard 2, отправленных Варшавой. Ранее сообщалось, что об этом должен объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что на Украину прибыло 14 немецких танков Leopard 2, отправленных Варшавой. Ранее сообщалось, что об этом должен объявить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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