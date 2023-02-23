Тюменские фискалы «зачищают» малый бизнес от балластных предприятий

Налоговики Тюменской области банкротят сразу 16 микропредприятий, работающих в регионе

24 февраля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В поле зрения налоговиков — компании без дохода и с долгами по обязательствам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная налоговая служба по Тюменской области направила в региональный арбитражный суд сразу 16 исковых заявлений о банкротстве микропредприятий Тюмени. Информация об этом размещена в электронном каталоге «Картотека арбитражных дел». «Все исковые заявления поданы в один день, по всем делам истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики во всех случаях разные, все исковые заявления зарегистрированы, но пока не приняты в работу», сообщает база «Электронное правосудие». Согласно данным сервиса СБИС, все 16 ответчиков относятся к категории микропредприятий — это компании, у которых в штатном расписании менее 15 работников. Суммы их долгов перед кредиторами не раскрываются. Больше половины этих компаний работают в сферах, так или иначе связанных со строительством. В бизнес-среде Тюмени считают, что активность фискалов пойдет местному предпринимательству на пользу. «Компании, которые не имеют прибыли, но имеют долги — натуральный балласт, который только занимает рынок и мешает остальным развиваться», — пояснил URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюмени. Ранее агентство рассказало, что у Тюменских налоговиков накопилось множество претензий не только к микропредприятиям. Например, уже больше полугода фискалы активно банкротят компании, так или иначе связанные с известным в Тюмени холдингом ARSIB. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная налоговая служба по Тюменской области направила в региональный арбитражный суд сразу 16 исковых заявлений о банкротстве микропредприятий Тюмени. Информация об этом размещена в электронном каталоге «Картотека арбитражных дел». «Все исковые заявления поданы в один день, по всем делам истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики во всех случаях разные, все исковые заявления зарегистрированы, но пока не приняты в работу», сообщает база «Электронное правосудие». Согласно данным сервиса СБИС, все 16 ответчиков относятся к категории микропредприятий — это компании, у которых в штатном расписании менее 15 работников. Суммы их долгов перед кредиторами не раскрываются. Больше половины этих компаний работают в сферах, так или иначе связанных со строительством. В бизнес-среде Тюмени считают, что активность фискалов пойдет местному предпринимательству на пользу. «Компании, которые не имеют прибыли, но имеют долги — натуральный балласт, который только занимает рынок и мешает остальным развиваться», — пояснил URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюмени. Ранее агентство рассказало, что у Тюменских налоговиков накопилось множество претензий не только к микропредприятиям. Например, уже больше полугода фискалы активно банкротят компании, так или иначе связанные с известным в Тюмени холдингом ARSIB.