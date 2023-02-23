23 февраля 2023

США ввели санкции против УБРиР

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Банки. Нижневартовск, убрир, уральский банк реконструкции и развития
УБРиР попал под санкции США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал под санкции США. Об этом следует из нового списка санкционных ограничений, опубликованных Минфином США.

«Публичное акционерное общество „Уральский банк реконструкции и развития“ (УБРР), банк, расположенный в Екатеринбурге, Россия. УБРиР также находится под санкциями Канады и Великобритании», — указано в новом санкционном списке Минфина США.

Новый санкционный список появился 24 февраля. Минфин США ввел ограничения из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации активно поддерживают Украину, вводя ограничения в адрес российских компаний.

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал под санкции США. Об этом следует из нового списка санкционных ограничений, опубликованных Минфином США. «Публичное акционерное общество „Уральский банк реконструкции и развития“ (УБРР), банк, расположенный в Екатеринбурге, Россия. УБРиР также находится под санкциями Канады и Великобритании», — указано в новом санкционном списке Минфина США. Новый санкционный список появился 24 февраля. Минфин США ввел ограничения из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации активно поддерживают Украину, вводя ограничения в адрес российских компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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