США ввели санкции против УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал под санкции США. Об этом следует из нового списка санкционных ограничений, опубликованных Минфином США.
«Публичное акционерное общество „Уральский банк реконструкции и развития“ (УБРР), банк, расположенный в Екатеринбурге, Россия. УБРиР также находится под санкциями Канады и Великобритании», — указано в новом санкционном списке Минфина США.
Новый санкционный список появился 24 февраля. Минфин США ввел ограничения из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации активно поддерживают Украину, вводя ограничения в адрес российских компаний.
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