Губернатор ХМАО Наталья Комарова попала под санкции США

Наталья Комарова попала в санкционный список США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Губернатор ХМАО Наталья Комарова попала в санкционный список США. Документ опубликован госдепартаментом Соединенных Штатов.
«Обновление списка граждан, специально относящихся к назначенным лицам. Наталья Владимировна Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия; дата рождения 21 октября 1955 г.; ПОБ Язво, Псковская область, Россия; национальность Россия», — говорится в документе на сайте госдепа США.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции Австралии. Список был опубликован утром 24 февраля.
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