23 февраля 2023
22 февраля 2023

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попала под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, комарова наталья
Наталья Комарова попала в санкционный список США Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова попала в санкционный список США. Документ опубликован госдепартаментом Соединенных Штатов.

«Обновление списка граждан, специально относящихся к назначенным лицам. Наталья Владимировна Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия; дата рождения 21 октября 1955 г.; ПОБ Язво, Псковская область, Россия; национальность Россия», — говорится в документе на сайте госдепа США.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции Австралии. Список был опубликован утром 24 февраля.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова попала в санкционный список США. Документ опубликован госдепартаментом Соединенных Штатов. «Обновление списка граждан, специально относящихся к назначенным лицам. Наталья Владимировна Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия; дата рождения 21 октября 1955 г.; ПОБ Язво, Псковская область, Россия; национальность Россия», — говорится в документе на сайте госдепа США. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции Австралии. Список был опубликован утром 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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