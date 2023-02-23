23 февраля 2023
22 февраля 2023
21 февраля 2023

Австралия ввела санкции против губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов попал под санкции Австралии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Информация опубликована на сайте австралийского правительства.

«Дмитрий Андреевич Артюхов. Член Государственного Совета Российской Федерации, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — указано в документе. Глава Ямала попал в обновленный список 24 февраля.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Также глава округа значится в санкционном списке Канады и Великобритании. Страны Запада начали массово вводить ограничения против российских политиков после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Информация опубликована на сайте австралийского правительства. «Дмитрий Андреевич Артюхов. Член Государственного Совета Российской Федерации, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — указано в документе. Глава Ямала попал в обновленный список 24 февраля. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Также глава округа значится в санкционном списке Канады и Великобритании. Страны Запада начали массово вводить ограничения против российских политиков после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...