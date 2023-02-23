Австралия ввела санкции против губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

24 февраля 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов попал под санкции Австралии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Информация опубликована на сайте австралийского правительства. «Дмитрий Андреевич Артюхов. Член Государственного Совета Российской Федерации, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — указано в документе. Глава Ямала попал в обновленный список 24 февраля. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Также глава округа значится в санкционном списке Канады и Великобритании. Страны Запада начали массово вводить ограничения против российских политиков после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.

Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Информация опубликована на сайте австралийского правительства. «Дмитрий Андреевич Артюхов. Член Государственного Совета Российской Федерации, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — указано в документе. Глава Ямала попал в обновленный список 24 февраля. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал под санкции США. Также глава округа значится в санкционном списке Канады и Великобритании. Страны Запада начали массово вводить ограничения против российских политиков после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.