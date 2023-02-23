23 февраля 2023

В уральском банке рассказали о последствиях санкций США

В УБРиР успокоили своих клиентов после введения санкций США
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Банки. Нижневартовск, убрир, уральский банк реконструкции и развития
Санкции США не коснутся клиентов УБРиР Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США в адрес Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) не коснутся его клиентов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УБРиР.

«Санкции США не окажут никакого влияния на деятельность банка. Для клиентов банка никаких изменений не произойдет. Платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении», — сообщили в пресс-службе УБРиР.

Клиенты банка могут в обычном режиме пользоваться услугами банка, снимать, переводить и вносить деньги можно без проблем. В УБРиР добавили, что у них нет активов и обязательств в США, банк не проводит операции на территории их страны.

Ранее URA.RU сообщало, что США 24 февраля ввели «самый значительный пакет санкций» против РФ за все время. В частности, санкционные ограничения коснулись и УБРИР.

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Санкции США в адрес Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) не коснутся его клиентов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УБРиР. «Санкции США не окажут никакого влияния на деятельность банка. Для клиентов банка никаких изменений не произойдет. Платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении», — сообщили в пресс-службе УБРиР. Клиенты банка могут в обычном режиме пользоваться услугами банка, снимать, переводить и вносить деньги можно без проблем. В УБРиР добавили, что у них нет активов и обязательств в США, банк не проводит операции на территории их страны. Ранее URA.RU сообщало, что США 24 февраля ввели «самый значительный пакет санкций» против РФ за все время. В частности, санкционные ограничения коснулись и УБРИР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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