В уральском банке рассказали о последствиях санкций США

В УБРиР успокоили своих клиентов после введения санкций США

Санкции США не коснутся клиентов УБРиР Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США в адрес Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) не коснутся его клиентов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УБРиР.

«Санкции США не окажут никакого влияния на деятельность банка. Для клиентов банка никаких изменений не произойдет. Платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении», — сообщили в пресс-службе УБРиР.

Клиенты банка могут в обычном режиме пользоваться услугами банка, снимать, переводить и вносить деньги можно без проблем. В УБРиР добавили, что у них нет активов и обязательств в США, банк не проводит операции на территории их страны.

Ранее URA.RU сообщало, что США 24 февраля ввели «самый значительный пакет санкций» против РФ за все время. В частности, санкционные ограничения коснулись и УБРИР.