24 февраля 2023

Вирусолог назвал срок окончания эпидемического сезона в России

Вирусолог Альтштейн: эпидемический сезон в России продолжится до апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, покупатели, продуктовая корзина, покупатели с тележками, люди в масках, магазин, продуктовая тележка, супермаркет, люди в медицинских масках
В середине весны в России снизится распространение инфекций Фото:

Окончание эпидемиологического сезона характеризуется снижением распространения респираторных заболеваний, которое приходится на апрель. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Если мы говорим о респираторных заболеваниях, то их сезон всегда заканчивается примерно в апреле. Это касается общих респираторных заболеваний, таких как грипп, всякие парагриппы, аденовирусы и так далее. В апреле эти простудные заболевания кончаются», — сказал Анатолий Альтштейн.

При этом, отметил вирусолог, в мире еще продолжается пандемия коронавируса, которая не подвержена правилам эпидемического сезона. «Но у нас продолжает идти ковид-пандемия. Она идет. Сейчас есть снижение заболеваемости в мире, но 100 тысяч в день не маленькая цифра. Надо проявлять осторожность, вакцинироваться», — уточнил профессор.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием лишь в 2024 году. Давать о себе знать он будет в конце осени, зимой и в начале весны.

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Окончание эпидемиологического сезона характеризуется снижением распространения респираторных заболеваний, которое приходится на апрель. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Если мы говорим о респираторных заболеваниях, то их сезон всегда заканчивается примерно в апреле. Это касается общих респираторных заболеваний, таких как грипп, всякие парагриппы, аденовирусы и так далее. В апреле эти простудные заболевания кончаются», — сказал Анатолий Альтштейн. При этом, отметил вирусолог, в мире еще продолжается пандемия коронавируса, которая не подвержена правилам эпидемического сезона. «Но у нас продолжает идти ковид-пандемия. Она идет. Сейчас есть снижение заболеваемости в мире, но 100 тысяч в день не маленькая цифра. Надо проявлять осторожность, вакцинироваться», — уточнил профессор. Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием лишь в 2024 году. Давать о себе знать он будет в конце осени, зимой и в начале весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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