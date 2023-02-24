Вирусолог назвал срок окончания эпидемического сезона в России

Вирусолог Альтштейн: эпидемический сезон в России продолжится до апреля

25 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В середине весны в России снизится распространение инфекций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Окончание эпидемиологического сезона характеризуется снижением распространения респираторных заболеваний, которое приходится на апрель. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Если мы говорим о респираторных заболеваниях, то их сезон всегда заканчивается примерно в апреле. Это касается общих респираторных заболеваний, таких как грипп, всякие парагриппы, аденовирусы и так далее. В апреле эти простудные заболевания кончаются», — сказал Анатолий Альтштейн. При этом, отметил вирусолог, в мире еще продолжается пандемия коронавируса, которая не подвержена правилам эпидемического сезона. «Но у нас продолжает идти ковид-пандемия. Она идет. Сейчас есть снижение заболеваемости в мире, но 100 тысяч в день не маленькая цифра. Надо проявлять осторожность, вакцинироваться», — уточнил профессор. Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием лишь в 2024 году. Давать о себе знать он будет в конце осени, зимой и в начале весны.

Окончание эпидемиологического сезона характеризуется снижением распространения респираторных заболеваний, которое приходится на апрель. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Если мы говорим о респираторных заболеваниях, то их сезон всегда заканчивается примерно в апреле. Это касается общих респираторных заболеваний, таких как грипп, всякие парагриппы, аденовирусы и так далее. В апреле эти простудные заболевания кончаются», — сказал Анатолий Альтштейн. При этом, отметил вирусолог, в мире еще продолжается пандемия коронавируса, которая не подвержена правилам эпидемического сезона. «Но у нас продолжает идти ковид-пандемия. Она идет. Сейчас есть снижение заболеваемости в мире, но 100 тысяч в день не маленькая цифра. Надо проявлять осторожность, вакцинироваться», — уточнил профессор. Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием лишь в 2024 году. Давать о себе знать он будет в конце осени, зимой и в начале весны.