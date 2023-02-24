Небензя заявил о готовности РФ к переговорам о мирном достижении целей СВО

24 февраля 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Василий Небензя заявил, что Россия не ставит перед собой цель уничтожить Украину Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, другие сценарии даже не рассматриваются российской стороной. «Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО, другие сценарии даже рассматривать не будет» — сказал Василий Небензя в ходе заседания ООН. Также дипломат отметил, что российская сторона никогда не стремилась уничтожить Украину, назвав все заявления об обратном ложью. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова достигать цели СВО невоенным путем при условии, что Киев прекратит военные действия, а Запад перестанет отправлять на Украину оружие и наемников. По ее словам, украинская сторона также должна признать территории, освобожденные Россией в ходе спецоперации.

Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, другие сценарии даже не рассматриваются российской стороной. «Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО, другие сценарии даже рассматривать не будет» — сказал Василий Небензя в ходе заседания ООН. Также дипломат отметил, что российская сторона никогда не стремилась уничтожить Украину, назвав все заявления об обратном ложью. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова достигать цели СВО невоенным путем при условии, что Киев прекратит военные действия, а Запад перестанет отправлять на Украину оружие и наемников. По ее словам, украинская сторона также должна признать территории, освобожденные Россией в ходе спецоперации.