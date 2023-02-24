24 февраля 2023

Макрон и Шольц заявили, от кого зависит начало мирных переговоров Украины и России

WSJ: мирные переговоры с Россией должен начать Киев
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский должен проявить инициативу в мирных переговорах с РФ, пишет WSJ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев должен инициировать мирные переговоры с Россией, даже если спецоперация будет продолжаться. Такую позицию озвучили официальные лица Германии, Франции и Великобритании.

«Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства рассматривают ее как способ повысить доверие Украины и дать правительству стимул начать переговоры с Россией, заявили французские, немецкие и британские официальные лица. Официальные лица осторожно заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины», — сообщается в материале The Wall Street Journal. Издание отмечает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу призвал передать Украине оружие, даст ей «решающее преимущество» на поле боя.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине закончится долгими и тяжелыми переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами, которым придется прекратить этот конфликт и подписать необходимое соглашение. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя во время очередного заседания сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации.

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Киев должен инициировать мирные переговоры с Россией, даже если спецоперация будет продолжаться. Такую позицию озвучили официальные лица Германии, Франции и Великобритании. «Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства рассматривают ее как способ повысить доверие Украины и дать правительству стимул начать переговоры с Россией, заявили французские, немецкие и британские официальные лица. Официальные лица осторожно заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины», — сообщается в материале The Wall Street Journal. Издание отмечает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу призвал передать Украине оружие, даст ей «решающее преимущество» на поле боя. Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине закончится долгими и тяжелыми переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами, которым придется прекратить этот конфликт и подписать необходимое соглашение. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя во время очередного заседания сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации.
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