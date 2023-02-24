Зеленский отказался рассматривать возможность переговоров с Путиным

25 февраля 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Владимиром Путиным Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас мирные переговоры между Киевом и Москвой невозможны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, только страна, на территории которой ведутся боевые действия, может предлагать план по мирному урегулированию конфликта. Во время проведения пресс-конференции Зеленский признал, что до начала спецоперации просил президента Турции Реджепа Эрдогана «усадить Путина за стол переговоров». «Я ему [Эрдогану] говорил: посадите Путина за стол переговоров. Он не смог тогда этого сделать, и не только он. <…> А теперь считает, что может. Но сейчас мы не можем. Это не тот человек, там не с кем говорить», — сказал Владимир Зеленский. В правительстве РФ много раз подчеркивали, что готовы к мирных переговорам. В это же самое время на Украине на законодательном уровне ввели запрет на их проведение. В феврале в МИД России в очередной раз заявили о готовности достигать целей спецоперации не на поле боя. Но для этого необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников с Запада. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры с Украиной о прекращении конфликта и другие сценарии даже не рассматриваются. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, спецоперация на Украине закончится долгими и тяжелыми переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас мирные переговоры между Киевом и Москвой невозможны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, только страна, на территории которой ведутся боевые действия, может предлагать план по мирному урегулированию конфликта. Во время проведения пресс-конференции Зеленский признал, что до начала спецоперации просил президента Турции Реджепа Эрдогана «усадить Путина за стол переговоров». «Я ему [Эрдогану] говорил: посадите Путина за стол переговоров. Он не смог тогда этого сделать, и не только он. <…> А теперь считает, что может. Но сейчас мы не можем. Это не тот человек, там не с кем говорить», — сказал Владимир Зеленский. В правительстве РФ много раз подчеркивали, что готовы к мирных переговорам. В это же самое время на Украине на законодательном уровне ввели запрет на их проведение. В феврале в МИД России в очередной раз заявили о готовности достигать целей спецоперации не на поле боя. Но для этого необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение и наемников с Запада. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры с Украиной о прекращении конфликта и другие сценарии даже не рассматриваются. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, спецоперация на Украине закончится долгими и тяжелыми переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами.