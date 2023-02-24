Канада ввела санкции против жены и сына экс-президента РФ Медведева

25 февраля 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

В обновленных списках значатся, в частности, Светлана и Илья Медведевы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Канады ввели очередные санкции против России. В этот раз против жены и сына заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом следует из публикации на сайте местного МИД. «Илья Дмитриевич Медведев (родился 3 августа 1995 года). Медведева Светлана Владимировна (родилась 15 марта 1965 года)», — указано на официальном сайте правительства Канады. Отмечается, что под санкции попали 129 российских физических и 63 юридических лица. Так, например, в список попали заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, семья первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. В США анонсировали введение санкций против России на годовщину спецоперации. Уточняется, что под ограничения США попадут более 200 физических и юридических лиц, не только из России, но и из третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Власти Канады ввели очередные санкции против России. В этот раз против жены и сына заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом следует из публикации на сайте местного МИД. «Илья Дмитриевич Медведев (родился 3 августа 1995 года). Медведева Светлана Владимировна (родилась 15 марта 1965 года)», — указано на официальном сайте правительства Канады. Отмечается, что под санкции попали 129 российских физических и 63 юридических лица. Так, например, в список попали заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, семья первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. В США анонсировали введение санкций против России на годовщину спецоперации. Уточняется, что под ограничения США попадут более 200 физических и юридических лиц, не только из России, но и из третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока.