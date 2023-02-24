Канада ввела санкции против Терешковой, Драпеко и дочери Кадырова

Правительство Канады 24 февраля ввело санкции против 129 физических и 63 юрлиц РФ. В список вошли советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарика.
«Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на Украине», — сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего выступления. Список представлен на официальном
Также власти Канады ввели санкции против жены и сына заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Кроме того, в список попали заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, семья первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.
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