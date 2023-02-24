24 февраля 2023

Байден рассказал о секретном разговоре с Зеленским насчет истребителей F-16

Байден исключил передачу ВСУ истребителей F-16
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден вновь отказал Зеленскому в поставках истребителей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден в данный момент отказывается поставлять американские истребители Украине. Об этом он заявил в рамках частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Байден сказал, что был частный разговор с Зеленским. Он касался поставок F-16», — сказали в журналистском пуле Белого дома, передает РИА Новости.

При этом, Байден в интервью ведущему ABC Дэвиду Мьюиру подчеркнул, что не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению президента США, Зеленскому в данный момент они не нужны. Он указал, что многие европейские страны, у которых Зеленский просил F-16, отказывают ему из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

«Послушайте, мы посылаем ему то, что, по мнению наших опытных военных, ему сейчас нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужна противовоздушная оборона, включая еще одну HIMAR[S] (высокомобильную артиллерийскую ракетную систему)», — сказал Байден в эфире телеканала ABC.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливаталн заявил, что американские истребители F-16 и танки Abrams не имеют практического смысла для ВСУ накануне их возможного готовящегося контрнаступления. При этом пять из 435 представителей конгресса США обратились к президенту США Джо Байдену лично с требованием поставить Украине истребители F-16, передает «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден в данный момент отказывается поставлять американские истребители Украине. Об этом он заявил в рамках частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден сказал, что был частный разговор с Зеленским. Он касался поставок F-16», — сказали в журналистском пуле Белого дома, передает РИА Новости. При этом, Байден в интервью ведущему ABC Дэвиду Мьюиру подчеркнул, что не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению президента США, Зеленскому в данный момент они не нужны. Он указал, что многие европейские страны, у которых Зеленский просил F-16, отказывают ему из-за опасений эскалации конфликта с Россией. «Послушайте, мы посылаем ему то, что, по мнению наших опытных военных, ему сейчас нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужна противовоздушная оборона, включая еще одну HIMAR[S] (высокомобильную артиллерийскую ракетную систему)», — сказал Байден в эфире телеканала ABC. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливаталн заявил, что американские истребители F-16 и танки Abrams не имеют практического смысла для ВСУ накануне их возможного готовящегося контрнаступления. При этом пять из 435 представителей конгресса США обратились к президенту США Джо Байдену лично с требованием поставить Украине истребители F-16, передает «Национальная служба новостей».
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