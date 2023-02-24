Байден рассказал о секретном разговоре с Зеленским насчет истребителей F-16

Байден исключил передачу ВСУ истребителей F-16

25 февраля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Байден вновь отказал Зеленскому в поставках истребителей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден в данный момент отказывается поставлять американские истребители Украине. Об этом он заявил в рамках частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден сказал, что был частный разговор с Зеленским. Он касался поставок F-16», — сказали в журналистском пуле Белого дома, передает РИА Новости. При этом, Байден в интервью ведущему ABC Дэвиду Мьюиру подчеркнул, что не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению президента США, Зеленскому в данный момент они не нужны. Он указал, что многие европейские страны, у которых Зеленский просил F-16, отказывают ему из-за опасений эскалации конфликта с Россией. «Послушайте, мы посылаем ему то, что, по мнению наших опытных военных, ему сейчас нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужна противовоздушная оборона, включая еще одну HIMAR[S] (высокомобильную артиллерийскую ракетную систему)», — сказал Байден в эфире телеканала ABC . Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливаталн заявил, что американские истребители F-16 и танки Abrams не имеют практического смысла для ВСУ накануне их возможного готовящегося контрнаступления. При этом пять из 435 представителей конгресса США обратились к президенту США Джо Байдену лично с требованием поставить Украине истребители F-16, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден в данный момент отказывается поставлять американские истребители Украине. Об этом он заявил в рамках частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден сказал, что был частный разговор с Зеленским. Он касался поставок F-16», — сказали в журналистском пуле Белого дома, передает РИА Новости. При этом, Байден в интервью ведущему ABC Дэвиду Мьюиру подчеркнул, что не видит сейчас необходимости отправлять истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению президента США, Зеленскому в данный момент они не нужны. Он указал, что многие европейские страны, у которых Зеленский просил F-16, отказывают ему из-за опасений эскалации конфликта с Россией. «Послушайте, мы посылаем ему то, что, по мнению наших опытных военных, ему сейчас нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужна противовоздушная оборона, включая еще одну HIMAR[S] (высокомобильную артиллерийскую ракетную систему)», — сказал Байден в эфире телеканала ABC. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливаталн заявил, что американские истребители F-16 и танки Abrams не имеют практического смысла для ВСУ накануне их возможного готовящегося контрнаступления. При этом пять из 435 представителей конгресса США обратились к президенту США Джо Байдену лично с требованием поставить Украине истребители F-16, передает «Национальная служба новостей».