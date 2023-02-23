В Белом доме заявили, что истребители F-16 и танки Abrams не нужны Украине

24 февраля 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Американские танки и истребители не помогут ВСУ в контрнаступлении, заявил Джейк Салливан Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские истребители F-16 и танки Abrams не имеют для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии их возможного готовящегося контрнаступления практического смысла. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Украинцы готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки», — передает слова Джейка Салливана CNN . По словам советника американского президента, говорить о поставках такого вида техники можно будет только в долгосрочной перспективе. Говоря о значении техники для ВСУ, Салливан также добавил, что США передадут Украине свои танки лишь потому, что это было условием Германии для предоставления своей техники украинской стороне. Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что в Белом доме ожидают контрнаступления от ВСУ уже этой весной. Пять из 435 представителей конгресса США обратились к президенту США Джо Байдену лично с требованием поставить Украине истребители F-16, передает «Национальная служба новостей». Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что даже если поставка танков Abrams Украине произойдет, то это будут модели с ослабленной броней, сообщает телеканал 360.

Американские истребители F-16 и танки Abrams не имеют для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии их возможного готовящегося контрнаступления практического смысла. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Украинцы готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки», — передает слова Джейка Салливана CNN. По словам советника американского президента, говорить о поставках такого вида техники можно будет только в долгосрочной перспективе. Говоря о значении техники для ВСУ, Салливан также добавил, что США передадут Украине свои танки лишь потому, что это было условием Германии для предоставления своей техники украинской стороне. Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что в Белом доме ожидают контрнаступления от ВСУ уже этой весной. Пять из 435 представителей конгресса США обратились к президенту США Джо Байдену лично с требованием поставить Украине истребители F-16, передает «Национальная служба новостей». Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что даже если поставка танков Abrams Украине произойдет, то это будут модели с ослабленной броней, сообщает телеканал 360.