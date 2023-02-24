24 февраля 2023
23 февраля 2023

Пермский промышленный туризм высоко оценили на федеральном уровне

Пермский край занял второе место в номинации «Территория промышленного туризма» премии Russian Travel Awards
© Служба новостей «URA.RU»
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III Всероссийский форум промышленного туризма. Пермь, заводитуризм, съемка на смартофон, мобильная съемка
Премия проходила в Санкт-Петербурге Фото:

Пермский край признан одним из лучших регионов России, которые развивают промышленный туризм. Прикамье заняло второе место в номинации «Территория промышленного туризма» премии Russian Travel Awards. Об этом сообщали в правительстве края.

«В Санкт-Петербурге огласили результаты ежегодной премии в области туризма — Russian Travel Awards. Пермский край занял второе место в номинации „Территория промышленного туризма“», — говорится на сайте кабмина Прикамья. Первое место досталось Амурской области, а третье — Калужской.

Ранее URA.RU рассказывало, что два пермских предприятия попали в первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Топ-10 замкнули музей АО «ОДК-Пермские моторы» и ПАО «Уралкалий». В минтуризма региона сообщали, что среди предприятий, которые организуют на своей территории работу с туристами, лидером стала кондитерская фабрика «Пермская».

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Пермский край признан одним из лучших регионов России, которые развивают промышленный туризм. Прикамье заняло второе место в номинации «Территория промышленного туризма» премии Russian Travel Awards. Об этом сообщали в правительстве края. «В Санкт-Петербурге огласили результаты ежегодной премии в области туризма — Russian Travel Awards. Пермский край занял второе место в номинации „Территория промышленного туризма“», — говорится на сайте кабмина Прикамья. Первое место досталось Амурской области, а третье — Калужской. Ранее URA.RU рассказывало, что два пермских предприятия попали в первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Топ-10 замкнули музей АО «ОДК-Пермские моторы» и ПАО «Уралкалий». В минтуризма региона сообщали, что среди предприятий, которые организуют на своей территории работу с туристами, лидером стала кондитерская фабрика «Пермская».
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