24 февраля 2023
23 февраля 2023

На челябинской трассе образовался затор из-за фуры, застрявшей в сугробе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Водитель большегруза съехал с дороги и врезался в сугроб Фото:

Фура застряла в сугробе на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области, из-за чего на дороге образовался затор. Об этом сообщило управление ГИБДД по Челябинской области.

«На 1605-м километре автодороги М5-Урал затруднено движение! Водитель большегруза съехал с дороги и застрял в сугробе. Пострадавших нет», — уточнили в Госавтоинспекции региона.

Водителю большегруза оказывается помощь. Автовладельцев просят быть внимательными при приближении к участку дороги, где произошло ДТП.

В Челябинской области уже несколько дней идут обильные снегопады. Из-за непогоды ситуация на дорогах остается напряженной, участились случаи ДТП на трассах. В горнозаводской зоне проблемы возникают из-за застрявших большегрузов, которые не могут проехать сложные участки из-за скользкой дороги.

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Фура застряла в сугробе на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области, из-за чего на дороге образовался затор. Об этом сообщило управление ГИБДД по Челябинской области. «На 1605-м километре автодороги М5-Урал затруднено движение! Водитель большегруза съехал с дороги и застрял в сугробе. Пострадавших нет», — уточнили в Госавтоинспекции региона. Водителю большегруза оказывается помощь. Автовладельцев просят быть внимательными при приближении к участку дороги, где произошло ДТП. В Челябинской области уже несколько дней идут обильные снегопады. Из-за непогоды ситуация на дорогах остается напряженной, участились случаи ДТП на трассах. В горнозаводской зоне проблемы возникают из-за застрявших большегрузов, которые не могут проехать сложные участки из-за скользкой дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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