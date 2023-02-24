На челябинской трассе образовался затор из-за фуры, застрявшей в сугробе. Фото

25 февраля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Водитель большегруза съехал с дороги и врезался в сугроб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фура застряла в сугробе на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области, из-за чего на дороге образовался затор. Об этом сообщило управление ГИБДД по Челябинской области. «На 1605-м километре автодороги М5-Урал затруднено движение! Водитель большегруза съехал с дороги и застрял в сугробе. Пострадавших нет», — уточнили в Госавтоинспекции региона. Водителю большегруза оказывается помощь. Автовладельцев просят быть внимательными при приближении к участку дороги, где произошло ДТП. В Челябинской области уже несколько дней идут обильные снегопады. Из-за непогоды ситуация на дорогах остается напряженной, участились случаи ДТП на трассах. В горнозаводской зоне проблемы возникают из-за застрявших большегрузов, которые не могут проехать сложные участки из-за скользкой дороги. Управление ГИБДД по Челябинской области Управление ГИБДД по Челябинской области

Фура застряла в сугробе на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области, из-за чего на дороге образовался затор. Об этом сообщило управление ГИБДД по Челябинской области. «На 1605-м километре автодороги М5-Урал затруднено движение! Водитель большегруза съехал с дороги и застрял в сугробе. Пострадавших нет», — уточнили в Госавтоинспекции региона. Водителю большегруза оказывается помощь. Автовладельцев просят быть внимательными при приближении к участку дороги, где произошло ДТП. В Челябинской области уже несколько дней идут обильные снегопады. Из-за непогоды ситуация на дорогах остается напряженной, участились случаи ДТП на трассах. В горнозаводской зоне проблемы возникают из-за застрявших большегрузов, которые не могут проехать сложные участки из-за скользкой дороги.