23 февраля 2023

Под Златоустом произошло смертельное ДТП с фурой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки погиб под колесами встречной фуры (фото из архива) Фото:

На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области вечером 24 февраля водитель легкового автомобиля «Форд Фокус» погиб при столкновении на встречной полосе с грузовиком «Вольво». Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области.

«24 февраля в 20:15 на 1722 км автодороги Москва-Челябинск 23-летний водитель автомобиля „Форд Фокус“, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен). Здесь он совершил столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“ под управлением 62-летнего водителя, в результате которого водитель „Форда“ скончался», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства добавили, что по факту аварии проводится проверка. Движение по трассе на данном участке Златоустовского городского округа не затруднено.

Водитель легкового автомобиля скончался при столкновении с большегрузом
Движение по трассе происходит без затруднений

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На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области вечером 24 февраля водитель легкового автомобиля «Форд Фокус» погиб при столкновении на встречной полосе с грузовиком «Вольво». Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области. «24 февраля в 20:15 на 1722 км автодороги Москва-Челябинск 23-летний водитель автомобиля „Форд Фокус“, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен). Здесь он совершил столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“ под управлением 62-летнего водителя, в результате которого водитель „Форда“ скончался», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что по факту аварии проводится проверка. Движение по трассе на данном участке Златоустовского городского округа не затруднено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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