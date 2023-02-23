Водитель легковушки погиб под колесами встречной фуры (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области вечером 24 февраля водитель легкового автомобиля «Форд Фокус» погиб при столкновении на встречной полосе с грузовиком «Вольво». Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области.

«24 февраля в 20:15 на 1722 км автодороги Москва-Челябинск 23-летний водитель автомобиля „Форд Фокус“, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен). Здесь он совершил столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“ под управлением 62-летнего водителя, в результате которого водитель „Форда“ скончался», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства добавили, что по факту аварии проводится проверка. Движение по трассе на данном участке Златоустовского городского округа не затруднено.

Водитель легкового автомобиля скончался при столкновении с большегрузом Пресс-служба ГИБДД России по Челябинской области