На челябинской трассе затруднено движение из-за сломавшейся фуры

Сломавшаяся фура перекрыла часть полосы на трассе М5-Урал в Челябинской области. На месте поломки организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение на 1634-м километре трассы М5-Урал „Москва — Челябинск“ на территории Усть-Катавского городского округа. В сторону Челябинска частично на полосе для движения стоит грузовой автомобиль Iveco, у которого во время движения сломалась коробка передач», — уточнили в ведомстве.
Водителю фуры помогает полк ДПС. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге.
Ранее на М5-Урал под Мисяшем женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии мог стать гололед. В регионе несколько дней бушуют снегопады.
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