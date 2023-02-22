На челябинской трассе затруднено движение из-за сломавшейся фуры

23 февраля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Водителей просят быть осторожными на дороге Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Сломавшаяся фура перекрыла часть полосы на трассе М5-Урал в Челябинской области. На месте поломки организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение на 1634-м километре трассы М5-Урал „Москва — Челябинск“ на территории Усть-Катавского городского округа. В сторону Челябинска частично на полосе для движения стоит грузовой автомобиль Iveco, у которого во время движения сломалась коробка передач», — уточнили в ведомстве. Водителю фуры помогает полк ДПС. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Ранее на М5-Урал под Мисяшем женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии мог стать гололед. В регионе несколько дней бушуют снегопады. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сломавшаяся фура перекрыла часть полосы на трассе М5-Урал в Челябинской области. На месте поломки организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение на 1634-м километре трассы М5-Урал „Москва — Челябинск“ на территории Усть-Катавского городского округа. В сторону Челябинска частично на полосе для движения стоит грузовой автомобиль Iveco, у которого во время движения сломалась коробка передач», — уточнили в ведомстве. Водителю фуры помогает полк ДПС. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Ранее на М5-Урал под Мисяшем женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии мог стать гололед. В регионе несколько дней бушуют снегопады.