22 февраля 2023

На челябинской трассе затруднено движение из-за сломавшейся фуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ямал, зима, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, дорога
Водителей просят быть осторожными на дороге Фото:

Сломавшаяся фура перекрыла часть полосы на трассе М5-Урал в Челябинской области. На месте поломки организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение на 1634-м километре трассы М5-Урал „Москва — Челябинск“ на территории Усть-Катавского городского округа. В сторону Челябинска частично на полосе для движения стоит грузовой автомобиль Iveco, у которого во время движения сломалась коробка передач», — уточнили в ведомстве.

Водителю фуры помогает полк ДПС. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге.

Ранее на М5-Урал под Мисяшем женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии мог стать гололед. В регионе несколько дней бушуют снегопады.

Фото:
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Сломавшаяся фура перекрыла часть полосы на трассе М5-Урал в Челябинской области. На месте поломки организовано реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение на 1634-м километре трассы М5-Урал „Москва — Челябинск“ на территории Усть-Катавского городского округа. В сторону Челябинска частично на полосе для движения стоит грузовой автомобиль Iveco, у которого во время движения сломалась коробка передач», — уточнили в ведомстве. Водителю фуры помогает полк ДПС. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Ранее на М5-Урал под Мисяшем женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии мог стать гололед. В регионе несколько дней бушуют снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...