04 ноября 2022
03 ноября 2022

Жители ЯНАО устроили автопробег в поддержку спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Ямальцы поддержали СВО автопробегом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городах ЯНАО 5 ноября проходит автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил координатор отделения ЛДПР в Ноябрьске Сергей Швидченко.

«Мы уже были в Ноябрьске, Муравленко, сейчас направляемся в Губкинский», — сообщил Швидченко. В пробеге задействовано пять автомобилей. В Ноябрьске участники акции возложили цветы к Вечному огню.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое прошел автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. В мероприятии участвовало около 30 автомобилей.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Российский лидер подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.

В ЯНАО устроили автопробег в поддержку спецоперации
Участники возложили цветы к Вечному огню в Ноябрьске
Автопробег завершится в Губкинском, участники были в Ноябрьске и Муравленко
В городах ЯНАО 5 ноября проходит автопробег в поддержку спецоперации на Украине

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В городах ЯНАО 5 ноября проходит автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил координатор отделения ЛДПР в Ноябрьске Сергей Швидченко. «Мы уже были в Ноябрьске, Муравленко, сейчас направляемся в Губкинский», — сообщил Швидченко. В пробеге задействовано пять автомобилей. В Ноябрьске участники акции возложили цветы к Вечному огню. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое прошел автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. В мероприятии участвовало около 30 автомобилей. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Российский лидер подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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