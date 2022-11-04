В городах ЯНАО 5 ноября проходит автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил координатор отделения ЛДПР в Ноябрьске Сергей Швидченко.
«Мы уже были в Ноябрьске, Муравленко, сейчас направляемся в Губкинский», — сообщил Швидченко. В пробеге задействовано пять автомобилей. В Ноябрьске участники акции возложили цветы к Вечному огню.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое прошел автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. В мероприятии участвовало около 30 автомобилей.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Российский лидер подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.
В ЯНАО устроили автопробег в поддержку спецоперации
Ноябрьское м. о. ЛДПР
Участники возложили цветы к Вечному огню в Ноябрьске
Ноябрьское м. о. ЛДПР
Автопробег завершится в Губкинском, участники были в Ноябрьске и Муравленко
Ноябрьское м. о. ЛДПР
В городах ЯНАО 5 ноября проходит автопробег в поддержку спецоперации на Украине
В городах ЯНАО 5 ноября проходит автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил координатор отделения ЛДПР в Ноябрьске Сергей Швидченко. «Мы уже были в Ноябрьске, Муравленко, сейчас направляемся в Губкинский», — сообщил Швидченко. В пробеге задействовано пять автомобилей. В Ноябрьске участники акции возложили цветы к Вечному огню. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое прошел автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. В мероприятии участвовало около 30 автомобилей. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Российский лидер подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.