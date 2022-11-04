Ямальцы поддержали СВО автопробегом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городах ЯНАО 5 ноября проходит автопробег в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил координатор отделения ЛДПР в Ноябрьске Сергей Швидченко.

«Мы уже были в Ноябрьске, Муравленко, сейчас направляемся в Губкинский», — сообщил Швидченко. В пробеге задействовано пять автомобилей. В Ноябрьске участники акции возложили цветы к Вечному огню.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое прошел автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. В мероприятии участвовало около 30 автомобилей.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Российский лидер подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.

В ЯНАО устроили автопробег в поддержку спецоперации Ноябрьское м. о. ЛДПР

Участники возложили цветы к Вечному огню в Ноябрьске Ноябрьское м. о. ЛДПР

Автопробег завершится в Губкинском, участники были в Ноябрьске и Муравленко Ноябрьское м. о. ЛДПР