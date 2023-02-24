В ЯНАО открыли объект, о котором мечтали жители

В Шурышкарском районе ЯНАО открылся молодежно-спортивный центр

25 февраля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

О молодежно-спортивном центре мечтали жители села Мужи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Мужи Шурышкарского район ЯНАО открылся долгожданный для местных жителей объект — молодежно-спортивный центр. Как сообщили в правительстве региона, муниципалитет получил самый большой грант среди других на развитие молодежных пространств от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Наконец-то сбылась наша общая мечта. Открылся новый молодежно-спортивный центр. Здесь можно проводить время не хуже, чем в аналогичных городских пространствах. Локации, которые здесь присутствуют — это выбор молодежи», — приводят слова главы муниципалитета Олега Попова на официальном сайте правительства округа. В здании расположены зоны коворкинга, кафе, фитнес и тренажерный залы. В центре также разместились волонтерские организации. «Модернизация учреждений по работе с молодежью — одно из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодежи до 2025 года», — отметили в правительстве. Ранее сообщалось, что в Шурышкарском районе ЯНАО открылись первичные отделения всероссийской организации детей и молодежи «Движение первых». Как отметил глава района Олег Попов, многие сравнивают движение с пионерией. Он выразил надежду, что ребята смогут перенять лучшие ее традиции и воплотить их в современности.

В селе Мужи Шурышкарского район ЯНАО открылся долгожданный для местных жителей объект — молодежно-спортивный центр. Как сообщили в правительстве региона, муниципалитет получил самый большой грант среди других на развитие молодежных пространств от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Наконец-то сбылась наша общая мечта. Открылся новый молодежно-спортивный центр. Здесь можно проводить время не хуже, чем в аналогичных городских пространствах. Локации, которые здесь присутствуют — это выбор молодежи», — приводят слова главы муниципалитета Олега Попова на официальном сайте правительства округа. В здании расположены зоны коворкинга, кафе, фитнес и тренажерный залы. В центре также разместились волонтерские организации. «Модернизация учреждений по работе с молодежью — одно из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодежи до 2025 года», — отметили в правительстве. Ранее сообщалось, что в Шурышкарском районе ЯНАО открылись первичные отделения всероссийской организации детей и молодежи «Движение первых». Как отметил глава района Олег Попов, многие сравнивают движение с пионерией. Он выразил надежду, что ребята смогут перенять лучшие ее традиции и воплотить их в современности.