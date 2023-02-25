Евросоюз запретил перевозить через РФ европейские товары

Совет Европейского союза запретил транзит экспортируемых из ЕС товаров в рамках 10-го пакета санкций. Мера принята с целью предотвращения обхода санкций Россией. Информация об этом содержится в заявлении европейского Совета.
«Совет решил запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на импорт «приносящих значительный доход» России товаров, таких как асфальт и синтетический каучук.
Санкции также коснулись 96 организаций, трех российских банков, семи иранских предприятий и значительного количества физических лиц, говорится в документе. Ранее о согласовании и введении 10-го пакета санкций против России заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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Совет Европейского союза запретил транзит экспортируемых из ЕС товаров в рамках 10-го пакета санкций. Мера принята с целью предотвращения обхода санкций Россией. Информация об этом содержится в заявлении европейского Совета. «Совет решил запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на импорт «приносящих значительный доход» России товаров, таких как асфальт и синтетический каучук. Санкции также коснулись 96 организаций, трех российских банков, семи иранских предприятий и значительного количества физических лиц, говорится в документе. Ранее о согласовании и введении 10-го пакета санкций против России заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.