Евросоюз запретил перевозить через РФ европейские товары

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Совет запретил транзит товаров из Евросоюза через Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Совет Европейского союза запретил транзит экспортируемых из ЕС товаров в рамках 10-го пакета санкций. Мера принята с целью предотвращения обхода санкций Россией. Информация об этом содержится в заявлении европейского Совета.

«Совет решил запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на импорт «приносящих значительный доход» России товаров, таких как асфальт и синтетический каучук.

Санкции также коснулись 96 организаций, трех российских банков, семи иранских предприятий и значительного количества физических лиц, говорится в документе. Ранее о согласовании и введении 10-го пакета санкций против России заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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Совет Европейского союза запретил транзит экспортируемых из ЕС товаров в рамках 10-го пакета санкций. Мера принята с целью предотвращения обхода санкций Россией. Информация об этом содержится в заявлении европейского Совета. «Совет решил запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на импорт «приносящих значительный доход» России товаров, таких как асфальт и синтетический каучук. Санкции также коснулись 96 организаций, трех российских банков, семи иранских предприятий и значительного количества физических лиц, говорится в документе. Ранее о согласовании и введении 10-го пакета санкций против России заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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