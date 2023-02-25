Боррель заявил о введении юбилейного пакета санкций против РФ

Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. В список вошли 121 физическое и юридическое лицо. Также ограничения коснулись импорта и экспорта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Принят 10-й пакет санкций. В списке 121 физическое и юридическое лицо, новые существенные ограничения на импорт/экспорт, запрет на российские пропагандистские издания», — написал Жозеп Боррель в своем twitter-аккаунте. Также дипломат заявил, что страны ЕС «едины в решимости» нанести удар по России.
Ранее стало известно, что страны ЕС одобрили введение 10-го пакета санкций в отношении России. Сообщалось, что ограничения подразумевают запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий.
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