Боррель заявил о введении юбилейного пакета санкций против РФ

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель заявил, что в санкционном списке находится 121 физическое и юридическое лицо Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. В список вошли 121 физическое и юридическое лицо. Также ограничения коснулись импорта и экспорта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Принят 10-й пакет санкций. В списке 121 физическое и юридическое лицо, новые существенные ограничения на импорт/экспорт, запрет на российские пропагандистские издания», — написал Жозеп Боррель в своем twitter-аккаунте. Также дипломат заявил, что страны ЕС «едины в решимости» нанести удар по России.

Ранее стало известно, что страны ЕС одобрили введение 10-го пакета санкций в отношении России. Сообщалось, что ограничения подразумевают запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий.

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Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. В список вошли 121 физическое и юридическое лицо. Также ограничения коснулись импорта и экспорта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Принят 10-й пакет санкций. В списке 121 физическое и юридическое лицо, новые существенные ограничения на импорт/экспорт, запрет на российские пропагандистские издания», — написал Жозеп Боррель в своем twitter-аккаунте. Также дипломат заявил, что страны ЕС «едины в решимости» нанести удар по России. Ранее стало известно, что страны ЕС одобрили введение 10-го пакета санкций в отношении России. Сообщалось, что ограничения подразумевают запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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