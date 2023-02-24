Дмитрий Артюхов принял участие в соревнованиях (фото из архива) Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время празднования Дня оленевода в Надыме поучаствовал в соревнованиях, среди которых были сбор чума и метание тынзяна на хорей (набрасывание лассо на деревянный шест — прим. URA.RU). Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».

«Дмитрий Артюхов на празднике познакомил тюменских гостей с бытом коренных народов Севера. Собирали чум, нарты, бросали тынзян на хорей и в этнобиатлоне силы попробовали», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Надым (ЯНАО). Вместе с Дмитрием Артюховым он открыл соревнования оленеводов.

Обновлено, 19:10. Глава округа Дмитрий Артюхов также поделился фотографиями с празднования Дня оленевода в Надыме.

Губернатор ЯНАО поздравил ямальцев с Днем оленевода Тelegram-канал Дмитрия Артюхова