В Гидрометцентре раскрыли, какая будет погода в первый весенний день

1 марта в Центральной России температура воздуха будет соответствовать усредненным климатическим характеристикам, которые получились за 30 лет. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.
«1 марта прогнозируется зональный перенос, то есть перенос воздушных масс с запада на восток. Преимущественно без осадков, но совсем небольшой снежок. Температура, полностью соответствующая климатическим характеристикам, то есть тем характеристикам, которые получились за счет усреднения за предшествующие 30 лет. -4… -9 и днем -2… -4 градуса. Нормальная мартовская погода», — сказал Роман Вильфанд.
Ранее метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в Екатеринбурге днем 1 марта температура воздуха составит -4 градуса, а днем 2 марта -7 градусов. При этом оставшиеся дни февраля ожидаются теплыми.
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