Синоптик раскрыл, какая погода ждет свердловчан в начале марта

В первые дни марта Екатеринбург ждет теплая погода

В первые дни марта Екатеринбург ожидает теплая погода Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге днем 1 марта температура воздуха составит -4 градуса, а днем 2 марта -7 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Температура воздуха днем 1 марта составит -4 градуса, но на следующий день температура опустится до -7 градусов», — говорится в сообщении. Ночью будет холоднее: 1 марта -7 градусов, 2 марта -10 градусов.

Метеоролог Пулин пообещал теплую погоду на остаток февраля. По его данным, днем 25 февраля температура воздуха составит от -6 до -8 градусов, ночью от -15 до -17 градусов. Но уже на следующий день в уральской столице будет нулевая температура днем и -8 градусов ночью.

Днем 27 февраля будет +2 градуса, ночью -1 градус. В последний зимний день температура воздуха днем составит 0 градусов, ночью -2 градуса.

Ранее URA.RU писало, что кролик Вождь из Екатеринбурга предсказал свердловчанам теплую, но пасмурную весну. Свой прогноз пушистый зверь дал в стенах городского зоопарка.