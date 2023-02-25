RT: ВСУ теряют ценных бойцов под Бахмутом

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Из-за больших потерь операторов БПЛА ВСУ вынуждены обучать резервистов без боевого опыта, пишет RT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют военных специалистов по воздушной разведке под Артемовском (Бахмутом). В данный момент дефицит ценных бойцов испытывают подразделения пяти украинских соединений, передает RT.

«Подразделения как минимум пяти крупных соединений ВСУ в Артемовске испытывают острую нехватку специалистов по воздушной разведке. Наиболее острый дефицит операторов БПЛА зафиксирован в 77-й аэромобильной и 61-й пехотной бригадах, 57-й мотопехотной бригаде, 227-м батальоне 127-й бригады территориальной обороны, а также в отрядах 5-й штурмовой бригады ВСУ», — сообщили в telegram-канале агентства.

Предполагается, что ВСУ потеряли большую часть специалистов в боях за Парасковиевку и Берховку, а также в битве за Соледар. Также в RT заявили, что из-за массовых потерь операторов беспилотников стало куда сложнее готовить новых специалистов. Украинская армия вынуждена обучать мобилизованных в возрасте от 40 до 52 лет без боевого опыта. «Из-за посредственных навыков управления дронами живучесть квадрокоптеров для разведки на восточных, северо-западных и юго-западных окраинах Артемовска снизилась с четырех вылетов до двух», — подытожили в материале.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что украинская армия теряет до 200 бойцов ежесуточно. Однако он отметил, что подсчитать точные потери украинцев не получится из-за слишком интенсивных боевых действий. Также западные и украинские должностные лица признали возможность вывода войск из города. Причиной тому стало скорое окружение Бахмута и отсутствие путей снабжения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют военных специалистов по воздушной разведке под Артемовском (Бахмутом). В данный момент дефицит ценных бойцов испытывают подразделения пяти украинских соединений, передает RT. «Подразделения как минимум пяти крупных соединений ВСУ в Артемовске испытывают острую нехватку специалистов по воздушной разведке. Наиболее острый дефицит операторов БПЛА зафиксирован в 77-й аэромобильной и 61-й пехотной бригадах, 57-й мотопехотной бригаде, 227-м батальоне 127-й бригады территориальной обороны, а также в отрядах 5-й штурмовой бригады ВСУ», — сообщили в telegram-канале агентства. Предполагается, что ВСУ потеряли большую часть специалистов в боях за Парасковиевку и Берховку, а также в битве за Соледар. Также в RT заявили, что из-за массовых потерь операторов беспилотников стало куда сложнее готовить новых специалистов. Украинская армия вынуждена обучать мобилизованных в возрасте от 40 до 52 лет без боевого опыта. «Из-за посредственных навыков управления дронами живучесть квадрокоптеров для разведки на восточных, северо-западных и юго-западных окраинах Артемовска снизилась с четырех вылетов до двух», — подытожили в материале. Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что украинская армия теряет до 200 бойцов ежесуточно. Однако он отметил, что подсчитать точные потери украинцев не получится из-за слишком интенсивных боевых действий. Также западные и украинские должностные лица признали возможность вывода войск из города. Причиной тому стало скорое окружение Бахмута и отсутствие путей снабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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