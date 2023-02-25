Музыкальная группа из тюменского села победила в федеральном шоу

Тюменская музыкальная группа победила в шоу на «ТНТ»

Группа выиграла 300 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Музыкальная группа «Tourtass» из села Туртасс в Тюменской области стала победителем на шоу «Конфетка», которое показали в эфире телеканала «ТНТ». Членам коллектива Михаилу, Марату и Сергею в качестве приза вручили 300 тысяч рублей.

«Победу сегодня празднуют три максимально положительных электрика из группы „Tourtass“. Поздравляем их с победой!» — подвела итоги передачи ведущая Марина Кравец. Музыканты выступили с песней «Девушка с секретом», которую в своем исполнении позже представил Михаил Галустян.



Победители были определены в два тура. В первом по зрительскому голосованию прошли исполнитель Михаил «Миша Талант» и группа «Tourtass». Далее члены жюри Анатолий Цой, Азамат Мусагалиев и Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, определили лучшего.

В шоу принимают участие пять малоизвестных исполнителей. У каждого берут одну из композиций, которую отдают популярным звездам, чтобы те сделали для песен новое музыкальное сопровождение. В итоге жюри выбирают одного из победителей, которому вручают 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что еще один тюменец также попал в эфир федерального шоу. Житель села Новоандреевка Владимир Птица выступил на передаче «Песни от всей души» у телеведущего Андрея Малахова.