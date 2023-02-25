25 февраля 2023

Захарова объяснила причину неудачи украинской акции с танком РФ в Берлине

Захарова: акция с подбитым танком РФ в Берлине провалилась из-за коррупции и бездарной инсталляции
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова считает, что акция провалилась из-за некачественной инсталляции и коррупции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская акция с подбитым российским танком в Берлине провалилась, потому что авторы «слепили бездарную инсталляцию» на оставшиеся от западных союзников средства. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«На эту акцию англосаксы и режим Зеленского потратили много денег, большую часть из которых разворовали. На остаток слепили инсталляций, но вышло бездарно», — написала Захарова в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в столице Германии хотели провести антироссийскую акцию, установив напротив посольства РФ в Берлине подбитый российский танк Т-72. Организаторы таким образом хотели показать жителям ФРГ успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться последующей поддержкой общества. Вместо этого немцы возлагали цветы к танку, который стал своеобразным памятником героизму русских солдат. Затем жители ФРГ устроили массовый протест против поддержки ВСУ. Немцы хотят, чтобы власти Германии отказались поставлять оружие и технику Киеву, чтобы не погружаться в конфликт на Украине.

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Украинская акция с подбитым российским танком в Берлине провалилась, потому что авторы «слепили бездарную инсталляцию» на оставшиеся от западных союзников средства. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «На эту акцию англосаксы и режим Зеленского потратили много денег, большую часть из которых разворовали. На остаток слепили инсталляций, но вышло бездарно», — написала Захарова в telegram-канале. Ранее сообщалось, что в столице Германии хотели провести антироссийскую акцию, установив напротив посольства РФ в Берлине подбитый российский танк Т-72. Организаторы таким образом хотели показать жителям ФРГ успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться последующей поддержкой общества. Вместо этого немцы возлагали цветы к танку, который стал своеобразным памятником героизму русских солдат. Затем жители ФРГ устроили массовый протест против поддержки ВСУ. Немцы хотят, чтобы власти Германии отказались поставлять оружие и технику Киеву, чтобы не погружаться в конфликт на Украине.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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