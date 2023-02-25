Захарова объяснила причину неудачи украинской акции с танком РФ в Берлине

Украинская акция с подбитым российским танком в Берлине провалилась, потому что авторы «слепили бездарную инсталляцию» на оставшиеся от западных союзников средства. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«На эту акцию англосаксы и режим Зеленского потратили много денег, большую часть из которых разворовали. На остаток слепили инсталляций, но вышло бездарно», — написала Захарова в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в столице Германии хотели провести антироссийскую акцию, установив напротив посольства РФ в Берлине подбитый российский танк Т-72. Организаторы таким образом хотели показать жителям ФРГ успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться последующей поддержкой общества. Вместо этого немцы возлагали цветы к танку, который стал своеобразным памятником героизму русских солдат. Затем жители ФРГ устроили массовый протест против поддержки ВСУ. Немцы хотят, чтобы власти Германии отказались поставлять оружие и технику Киеву, чтобы не погружаться в конфликт на Украине.
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Украинская акция с подбитым российским танком в Берлине провалилась, потому что авторы «слепили бездарную инсталляцию» на оставшиеся от западных союзников средства. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «На эту акцию англосаксы и режим Зеленского потратили много денег, большую часть из которых разворовали. На остаток слепили инсталляций, но вышло бездарно», — написала Захарова в telegram-канале. Ранее сообщалось, что в столице Германии хотели провести антироссийскую акцию, установив напротив посольства РФ в Берлине подбитый российский танк Т-72. Организаторы таким образом хотели показать жителям ФРГ успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться последующей поддержкой общества. Вместо этого немцы возлагали цветы к танку, который стал своеобразным памятником героизму русских солдат. Затем жители ФРГ устроили массовый протест против поддержки ВСУ. Немцы хотят, чтобы власти Германии отказались поставлять оружие и технику Киеву, чтобы не погружаться в конфликт на Украине.