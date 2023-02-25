В Германии раскрыли мотивы немцев, вышедших на митинг против ВСУ

Митингующие против ВСУ в Германии не хотят видеть свою страну участником конфликта

26 февраля 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Немцы вышли на митинги, так как не хотят продолжать эскалацию конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немцы видят в передаче Украине танков аллюзию на Вторую мировую войну и именно поэтому не хотят, чтобы конфликт продолжал разгораться с помощью Германии. Об этом рассказала политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт, которая в субботу организовала массовый протест, где призывали к мирному урегулированию спецоперации и прекращению поставок Киеву вооружения. «Мы не хотим, чтобы немецкими танками стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом», — заявила Вагенкнехт, чьи слова передали в РИА Новости. Политик также уточнила, что видит мирные переговоры лучшим вариантом решения конфликта, а поставки оружия Киеву необходимо остановить. Она отдельно сделала акцент на том, что на Украине не видят исторические события ВОВ также, как их воспринимают в Германии. «Мельник (бывший посол Украины в ФРГ, — прим URA.RU) и иные величины той страны не скрывают, что видят в наци-коллаборанте Степане Бандере национального героя. Бандера — антисемит, который сопричастен к убийству тысячей евреев, поляков и русских. И этот человек почитается Мельником и другими, а наши разжигатели конфликта с ними запанибрата», — добавила Вагенкнехт. Массовый протест в Берлине также был подкреплен петицией на портале Change.org, где более 640 тысяч людей выступили за инициирование переговоров между Россией и Украиной, а также полный отказ от наращивания поставок оружия и техники Киеву, так как в ином случае Германия продолжит погружаться в конфликт. Это обращение поддержали известные политики и представители общественности. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ФРГ попытались провести антироссийскую акцию, установив напротив посольства РФ в Берлине подбитый российский танк Т-72. По словам организаторов, это должно было показать немцам успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться дальнейшей поддержкой общества и правительства Германии в вопросах поставок оружия. Однако вместо этого местные жители начали нести цветы к танку, который стал для них символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат. Россия 24 февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Как заявил президент РФ Владимир Путин, основными ее задачами также обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немцы видят в передаче Украине танков аллюзию на Вторую мировую войну и именно поэтому не хотят, чтобы конфликт продолжал разгораться с помощью Германии. Об этом рассказала политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт, которая в субботу организовала массовый протест, где призывали к мирному урегулированию спецоперации и прекращению поставок Киеву вооружения. «Мы не хотим, чтобы немецкими танками стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом», — заявила Вагенкнехт, чьи слова передали в РИА Новости. Политик также уточнила, что видит мирные переговоры лучшим вариантом решения конфликта, а поставки оружия Киеву необходимо остановить. Она отдельно сделала акцент на том, что на Украине не видят исторические события ВОВ также, как их воспринимают в Германии. «Мельник (бывший посол Украины в ФРГ, — прим URA.RU) и иные величины той страны не скрывают, что видят в наци-коллаборанте Степане Бандере национального героя. Бандера — антисемит, который сопричастен к убийству тысячей евреев, поляков и русских. И этот человек почитается Мельником и другими, а наши разжигатели конфликта с ними запанибрата», — добавила Вагенкнехт. Массовый протест в Берлине также был подкреплен петицией на портале Change.org, где более 640 тысяч людей выступили за инициирование переговоров между Россией и Украиной, а также полный отказ от наращивания поставок оружия и техники Киеву, так как в ином случае Германия продолжит погружаться в конфликт. Это обращение поддержали известные политики и представители общественности. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ФРГ попытались провести антироссийскую акцию, установив напротив посольства РФ в Берлине подбитый российский танк Т-72. По словам организаторов, это должно было показать немцам успехи ВСУ, что позволило бы Киеву заручиться дальнейшей поддержкой общества и правительства Германии в вопросах поставок оружия. Однако вместо этого местные жители начали нести цветы к танку, который стал для них символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат. Россия 24 февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Как заявил президент РФ Владимир Путин, основными ее задачами также обозначены демилитаризация и денацификация Украины.