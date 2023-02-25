Курганцев зовут на бесплатный концерт столичной фолк-группы

Власти Кургана зовут жителей на бесплатный концерт московской фолк-группы «Партизан FM». Исполнители выступят под открытым небом в центральном городском парке в последний день Масленицы.
«В воскресенье, 26 февраля, в ЦПКиО состоится большой праздник „Проводы русской зимы“, на котором курганцев ждут концертно-развлекательная программа, масленичный хоровод, розыгрыш главного приза — барана, сожжение чучела Масленицы. Праздничным сюрпризом для жителей и гостей города станет концерт московской фолк-группы „Партизан FM“», — рассказали в мэрии Кургана.
В Кургане, как и по всей России, завершается масленичная неделя. Ранее URA.RU сообщало, что курганские рестораторы из-за традиционного праздника поменяли меню, включив туда блины. Акция во многих заведениях общепита завершится 26 февраля.
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