25 февраля 2023
24 февраля 2023
23 февраля 2023

Курганцев зовут на бесплатный концерт столичной фолк-группы

В Кургане на Масленице выступит московская фолк-группа «Партизан FM»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в ЦПКиО. Курган, концерт, сцена, масленица, народные гуляния, праздник
Курганцев зовут на бесплатный концерт под открытым небом Фото:

Власти Кургана зовут жителей на бесплатный концерт московской фолк-группы «Партизан FM». Исполнители выступят под открытым небом в центральном городском парке в последний день Масленицы.

«В воскресенье, 26 февраля, в ЦПКиО состоится большой праздник „Проводы русской зимы“, на котором курганцев ждут концертно-развлекательная программа, масленичный хоровод, розыгрыш главного приза — барана, сожжение чучела Масленицы. Праздничным сюрпризом для жителей и гостей города станет концерт московской фолк-группы „Партизан FM“», — рассказали в мэрии Кургана.

В Кургане, как и по всей России, завершается масленичная неделя. Ранее URA.RU сообщало, что курганские рестораторы из-за традиционного праздника поменяли меню, включив туда блины. Акция во многих заведениях общепита завершится 26 февраля.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Власти Кургана зовут жителей на бесплатный концерт московской фолк-группы «Партизан FM». Исполнители выступят под открытым небом в центральном городском парке в последний день Масленицы. «В воскресенье, 26 февраля, в ЦПКиО состоится большой праздник „Проводы русской зимы“, на котором курганцев ждут концертно-развлекательная программа, масленичный хоровод, розыгрыш главного приза — барана, сожжение чучела Масленицы. Праздничным сюрпризом для жителей и гостей города станет концерт московской фолк-группы „Партизан FM“», — рассказали в мэрии Кургана. В Кургане, как и по всей России, завершается масленичная неделя. Ранее URA.RU сообщало, что курганские рестораторы из-за традиционного праздника поменяли меню, включив туда блины. Акция во многих заведениях общепита завершится 26 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...