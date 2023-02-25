Житель Ноябрьска сообщил о волосах в рулете от местного производителя

Жителю Ноябрьска попался волос в рулете от местного производителя (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) обнаружил волос в рулете, произведенном местной пекарней «Украинский хлеб». Об этом аноним сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«Купили данную продукцию, помимо того что с него течет сироп, так еще попался волос в одном кусочке, потом еще в другом. Очень неприятно, конечно», — написал автор поста в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

На приложенном фото видно, что рулет произведен местной пекарней «Украинский хлеб». Автор поста указал, что раньше у него к указанной пекарне не было никаких нареканий.

В комментариях к посту мнения пользователей соцсети разошлись. «Покупают во всяких забегаловках потом жалуются», — написал Алекс. «Покупал там, все нормально было», — сообщил Валерий. «Аноним, вы может конкуренты?» — предположил Ян. «С какой части тела волос?» — интересуется Виктор.

Корреспонденту URA.RU не удалось найти прямого контакта предпринимателя. Запрос отправлен на указанный адрес электронной почты отдела кадров. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда приобрела в сетевом магазине хлеб, на котором была указана завтрашняя дата изготовления. Летом 2022 года пекарь из Лабытнанги рассказал корреспонденту агентства, как в хлеб может попасть мусор.

Рулет от производителя «Украинский хлеб» Фото: группа «Злой Ноябрянин», Вк