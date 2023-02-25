25 февраля 2023
24 февраля 2023
23 февраля 2023

Житель ЯНАО пожаловался на волосы в «Украинском хлебе». Фото

Житель Ноябрьска сообщил о волосах в рулете от местного производителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Ноябрьска попался волос в рулете от местного производителя (фото из архива) Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) обнаружил волос в рулете, произведенном местной пекарней «Украинский хлеб». Об этом аноним сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«Купили данную продукцию, помимо того что с него течет сироп, так еще попался волос в одном кусочке, потом еще в другом. Очень неприятно, конечно», — написал автор поста в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

На приложенном фото видно, что рулет произведен местной пекарней «Украинский хлеб». Автор поста указал, что раньше у него к указанной пекарне не было никаких нареканий.

В комментариях к посту мнения пользователей соцсети разошлись. «Покупают во всяких забегаловках потом жалуются», — написал Алекс. «Покупал там, все нормально было», — сообщил Валерий. «Аноним, вы может конкуренты?» — предположил Ян. «С какой части тела волос?» — интересуется Виктор.

Корреспонденту URA.RU не удалось найти прямого контакта предпринимателя. Запрос отправлен на указанный адрес электронной почты отдела кадров. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда приобрела в сетевом магазине хлеб, на котором была указана завтрашняя дата изготовления. Летом 2022 года пекарь из Лабытнанги рассказал корреспонденту агентства, как в хлеб может попасть мусор.

Рулет от производителя «Украинский хлеб»
Фото:
Волос в рулете
Фото:

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) обнаружил волос в рулете, произведенном местной пекарней «Украинский хлеб». Об этом аноним сообщил в социальной сети «ВКонтакте». «Купили данную продукцию, помимо того что с него течет сироп, так еще попался волос в одном кусочке, потом еще в другом. Очень неприятно, конечно», — написал автор поста в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте». На приложенном фото видно, что рулет произведен местной пекарней «Украинский хлеб». Автор поста указал, что раньше у него к указанной пекарне не было никаких нареканий. В комментариях к посту мнения пользователей соцсети разошлись. «Покупают во всяких забегаловках потом жалуются», — написал Алекс. «Покупал там, все нормально было», — сообщил Валерий. «Аноним, вы может конкуренты?» — предположил Ян. «С какой части тела волос?» — интересуется Виктор. Корреспонденту URA.RU не удалось найти прямого контакта предпринимателя. Запрос отправлен на указанный адрес электронной почты отдела кадров. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда приобрела в сетевом магазине хлеб, на котором была указана завтрашняя дата изготовления. Летом 2022 года пекарь из Лабытнанги рассказал корреспонденту агентства, как в хлеб может попасть мусор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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