25 февраля 2023

American Thinker: США готовы начать войну с Россией ради Украины

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Экс-сотрудник госдепа США Джеймс Сориано допустил возможность прямого конфликта с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные штаты Америки могут решиться на вооруженную конфронтацию с Российской Федерацией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано.

«Эти высказывания (президента США Джозефа Байдена — прим. URA.RU) являются частью длинного списка слов и дел США, показывающих, что Вашингтон готов рискнуть прямой военной конфронтацией с Россией», — заявил Джеймс Сориано в интервью изданию American Thinker. Речь идет о мнении Байдена о том, что украинский конфликт якобы не закончится победой для России.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин также назвал в качестве одной из принципиальных целей спецоперации защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. В Кремле неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты. Ранее URA.RU рассказало, что Байден заявил о намерении Соединенных штатов Америки ответить Китаю, если Пекин поставит Москве оружие для спецоперации. До этого он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.

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Соединенные штаты Америки могут решиться на вооруженную конфронтацию с Российской Федерацией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано. «Эти высказывания (президента США Джозефа Байдена — прим. URA.RU) являются частью длинного списка слов и дел США, показывающих, что Вашингтон готов рискнуть прямой военной конфронтацией с Россией», — заявил Джеймс Сориано в интервью изданию American Thinker. Речь идет о мнении Байдена о том, что украинский конфликт якобы не закончится победой для России. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин также назвал в качестве одной из принципиальных целей спецоперации защиту мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. В Кремле неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты. Ранее URA.RU рассказало, что Байден заявил о намерении Соединенных штатов Америки ответить Китаю, если Пекин поставит Москве оружие для спецоперации. До этого он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.
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