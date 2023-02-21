Байден обратился к Путину и россиянам

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги для Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане России не являются врагами Запада, США и Европа не хотят уничтожить Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве.

«Обращаюсь к русскому народу: Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами», — заявил Джо Байден в своем выступлении в Варшаве, трансляция велась на youtube-канале Reuters. По его словам, западные страны не ставят перед собой цель уничтожить Россию и президент России Владимир Путин может закончить конфликт одним словом.

Байден также обратился к Владимиру Путину. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте: «Вы не заберете мою страну, мою свободу и мое будущее».

Ранее Байден совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем он прилетел в Варшаву. Ожидается, что в Польше он обсудит возможность поставок истребителей на Украину, передает телеканал 360.

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Граждане России не являются врагами Запада, США и Европа не хотят уничтожить Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве. «Обращаюсь к русскому народу: Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами», — заявил Джо Байден в своем выступлении в Варшаве, трансляция велась на youtube-канале Reuters. По его словам, западные страны не ставят перед собой цель уничтожить Россию и президент России Владимир Путин может закончить конфликт одним словом. Байден также обратился к Владимиру Путину. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте: «Вы не заберете мою страну, мою свободу и мое будущее». Ранее Байден совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем он прилетел в Варшаву. Ожидается, что в Польше он обсудит возможность поставок истребителей на Украину, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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