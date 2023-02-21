Байден обратился к Путину и россиянам

Граждане России не являются врагами Запада, США и Европа не хотят уничтожить Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве.
«Обращаюсь к русскому народу: Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами», — заявил Джо Байден в своем выступлении в Варшаве, трансляция велась на youtube-канале Reuters. По его словам, западные страны не ставят перед собой цель уничтожить Россию и президент России Владимир Путин может закончить конфликт одним словом.
Байден также обратился к Владимиру Путину. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте: «Вы не заберете мою страну, мою свободу и мое будущее».
Ранее Байден совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем он прилетел в Варшаву. Ожидается, что в Польше он обсудит возможность поставок истребителей на Украину, передает телеканал 360.
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