Байден обратился к Путину и россиянам

21 февраля 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги для Запада Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане России не являются врагами Запада, США и Европа не хотят уничтожить Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве. «Обращаюсь к русскому народу: Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами», — заявил Джо Байден в своем выступлении в Варшаве, трансляция велась на youtube-канале Reuters. По его словам, западные страны не ставят перед собой цель уничтожить Россию и президент России Владимир Путин может закончить конфликт одним словом. Байден также обратился к Владимиру Путину. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте: «Вы не заберете мою страну, мою свободу и мое будущее». Ранее Байден совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем он прилетел в Варшаву. Ожидается, что в Польше он обсудит возможность поставок истребителей на Украину, передает телеканал 360.

Граждане России не являются врагами Запада, США и Европа не хотят уничтожить Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве. «Обращаюсь к русскому народу: Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами», — заявил Джо Байден в своем выступлении в Варшаве, трансляция велась на youtube-канале Reuters. По его словам, западные страны не ставят перед собой цель уничтожить Россию и президент России Владимир Путин может закончить конфликт одним словом. Байден также обратился к Владимиру Путину. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте: «Вы не заберете мою страну, мою свободу и мое будущее». Ранее Байден совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем он прилетел в Варшаву. Ожидается, что в Польше он обсудит возможность поставок истребителей на Украину, передает телеканал 360.