В Нижневартовске продают пивоваренный цех за 5 миллионов рублей

В Нижневартовске продают пивной бизнес, потому что владелец бросил пить (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) продается цех по производству пива, рассчитанный на производство 26 тысяч литров продукции в год, за пять миллионов рублей. Владелец продает производство, потому что бросил пить, такую причину он указал в объявлении на сайте Avito.

«Продаю свое хобби — частный пивоваренный завод, производительностью 26000 литров в год с возможностью расширения в 2-4 раза. Причина продажи — бросил пить», — написал продавец в объявлении на платформе Avito.

По утверждению продавца, бизнес полностью легализован, имеются действующие сертификаты и таможенные декларации на готовую продукцию, действующие до сентября. Помещение, в котором расположено производство, находится в аренде, плата за которую составляет 30 тысяч рублей в месяц, еще 3 тысячи составляет оплата коммунальных услуг.

Владелец обещает познакомить покупателя с работой оборудования, на начальном этапе помочь с процессом варки, а также предоставить рецептуру. Имеется запас бельгийского солода, которого должно хватить на два с половиной года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается завод молочной продукции. Продавец хочет выручить за производство 85 миллионов рублей.