25 февраля 2023
24 февраля 2023
23 февраля 2023

В ХМАО за 5 миллионов продают пивоварню, так как владелец бросил пить. Фото

В Нижневартовске продают пивоваренный цех за 5 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка
В Нижневартовске продают пивной бизнес, потому что владелец бросил пить (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) продается цех по производству пива, рассчитанный на производство 26 тысяч литров продукции в год, за пять миллионов рублей. Владелец продает производство, потому что бросил пить, такую причину он указал в объявлении на сайте Avito.

«Продаю свое хобби — частный пивоваренный завод, производительностью 26000 литров в год с возможностью расширения в 2-4 раза. Причина продажи — бросил пить», — написал продавец в объявлении на платформе Avito.

По утверждению продавца, бизнес полностью легализован, имеются действующие сертификаты и таможенные декларации на готовую продукцию, действующие до сентября. Помещение, в котором расположено производство, находится в аренде, плата за которую составляет 30 тысяч рублей в месяц, еще 3 тысячи составляет оплата коммунальных услуг.

Владелец обещает познакомить покупателя с работой оборудования, на начальном этапе помочь с процессом варки, а также предоставить рецептуру. Имеется запас бельгийского солода, которого должно хватить на два с половиной года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается завод молочной продукции. Продавец хочет выручить за производство 85 миллионов рублей.

Скрин объявления с сайта
Фото:

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Нижневартовске (ХМАО) продается цех по производству пива, рассчитанный на производство 26 тысяч литров продукции в год, за пять миллионов рублей. Владелец продает производство, потому что бросил пить, такую причину он указал в объявлении на сайте Avito. «Продаю свое хобби — частный пивоваренный завод, производительностью 26000 литров в год с возможностью расширения в 2-4 раза. Причина продажи — бросил пить», — написал продавец в объявлении на платформе Avito. По утверждению продавца, бизнес полностью легализован, имеются действующие сертификаты и таможенные декларации на готовую продукцию, действующие до сентября. Помещение, в котором расположено производство, находится в аренде, плата за которую составляет 30 тысяч рублей в месяц, еще 3 тысячи составляет оплата коммунальных услуг. Владелец обещает познакомить покупателя с работой оборудования, на начальном этапе помочь с процессом варки, а также предоставить рецептуру. Имеется запас бельгийского солода, которого должно хватить на два с половиной года. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается завод молочной продукции. Продавец хочет выручить за производство 85 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...