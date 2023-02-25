Трамп допустил, что «Северные потоки» взорвали по заказу США

26 февраля 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп сознался в возможной причастности США к взрывам на «Северных потоках» Фото: The White House новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Бывший президент США Дональд Трамп признался, что диверсия на «Северных потоках» действительно могла быть совершена по заказу Штатов. Об этом он рассказал американскому журналисту Гленну Беку. Трамп выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. «Да, это могли быть мы. Или Украина. Или какая-нибудь третья сторона, которая хотела насолить. Вот кто этого не делал, так это Россия», — считает Дональд Трамп. Его комментарий журналист Гленн Бек опубликовал на своей странице в Twitter. Трамп отметил, что для России это был значимый источник дохода, поэтому трубопровод мог взорвать кто угодно, кроме россиян. Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Давление газа упало сначала на одной нитке газопровода, а затем на второй. Было обнаружено четыре утечки. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, в котором доказал, что взрывы были совершены американскими водолазами по заказу правительства США, передает агентство Nation News.

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что диверсия на «Северных потоках» действительно могла быть совершена по заказу Штатов. Об этом он рассказал американскому журналисту Гленну Беку. Трамп выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. «Да, это могли быть мы. Или Украина. Или какая-нибудь третья сторона, которая хотела насолить. Вот кто этого не делал, так это Россия», — считает Дональд Трамп. Его комментарий журналист Гленн Бек опубликовал на своей странице в Twitter. Трамп отметил, что для России это был значимый источник дохода, поэтому трубопровод мог взорвать кто угодно, кроме россиян. Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Давление газа упало сначала на одной нитке газопровода, а затем на второй. Было обнаружено четыре утечки. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, в котором доказал, что взрывы были совершены американскими водолазами по заказу правительства США, передает агентство Nation News.