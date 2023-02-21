Путин: Россия борется за существование

Владимир Путин заявил, что Россия использует силу, чтобы остановить Запад
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Россия борется за свое существование в противостоянии с Западом. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному Собранию.
«Это Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить <…> Цель Запада — безграничная власть, а Россия защищает свой дом», — сказал Владимир Путин во время своего обращения.
Путин 21 февраля выступает с посланием Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!