Путин: Россия борется за существование

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия использует силу, чтобы остановить Запад Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Россия борется за свое существование в противостоянии с Западом. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному Собранию.

«Это Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить <…> Цель Запада — безграничная власть, а Россия защищает свой дом», — сказал Владимир Путин во время своего обращения.

Путин 21 февраля выступает с посланием Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера.

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Россия борется за свое существование в противостоянии с Западом. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному Собранию. «Это Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить <…> Цель Запада — безграничная власть, а Россия защищает свой дом», — сказал Владимир Путин во время своего обращения. Путин 21 февраля выступает с посланием Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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