Папа Римский призвал русских и украинцев простить друг друга

26 февраля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Россия и Украина должны провести мирные переговоры на Прощеное воскресенье, считает Папа Римский Фото: Zuma/TASS Папа Римский Франциск считает, что русские и украинцы должны провести переговоры и простить друг друга в честь Прощеного воскресенья. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после беседы с Папой Римским. «Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры», — заявил Леонид Севастьянов журналисту РИА Новости. Он также передал просьбу Папы Римского простить его всех, кого он обидел в России. Ранее Папа Римский пытался поспособствовать переговорному процессу между Россией и Украиной. Он призывал к миру после публичных молитв, а также предлагал свою кандидатуру в качестве медиатора на мирных переговорах. Перед католическим Рождеством Папа Римский предлагал отметить его скромно, а сэкономленные деньги он посоветовал направить на Украину, передает «Утро.ру». Кроме того, он предлагал молиться за матерей погибших военных, передает «Ридус».

Папа Римский Франциск считает, что русские и украинцы должны провести переговоры и простить друг друга в честь Прощеного воскресенья. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после беседы с Папой Римским. «Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры», — заявил Леонид Севастьянов журналисту РИА Новости. Он также передал просьбу Папы Римского простить его всех, кого он обидел в России. Ранее Папа Римский пытался поспособствовать переговорному процессу между Россией и Украиной. Он призывал к миру после публичных молитв, а также предлагал свою кандидатуру в качестве медиатора на мирных переговорах. Перед католическим Рождеством Папа Римский предлагал отметить его скромно, а сэкономленные деньги он посоветовал направить на Украину, передает «Утро.ру». Кроме того, он предлагал молиться за матерей погибших военных, передает «Ридус».