Минобороны: ВС РФ уничтожили вертолет Ми-8 и семь беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили вертолет Ми-8 украинской армии в районе Харьковской области и семь беспилотников в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга, передают argumenti.ru. Также за прошедшие сутки были уничтожены семь БПЛА украинской армии в Херсонской области и ЛНР.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее воздушно-космические силы (ВСК) России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Также были уничтожены пять складов боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской областях и командный пункт в районе Авдеевки.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!