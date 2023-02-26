Минобороны: ВС РФ уничтожили вертолет Ми-8 и семь беспилотников ВСУ

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Армия, разное, архив. Пермь, вертолет, военная авиация, ввс россии, бомбардировка, ми 8
В Минобороны отчитались об успехах российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили вертолет Ми-8 украинской армии в районе Харьковской области и семь беспилотников в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга, передают argumenti.ru. Также за прошедшие сутки были уничтожены семь БПЛА украинской армии в Херсонской области и ЛНР.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее воздушно-космические силы (ВСК) России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Также были уничтожены пять складов боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской областях и командный пункт в районе Авдеевки.

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Российские военные уничтожили вертолет Ми-8 украинской армии в районе Харьковской области и семь беспилотников в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга, передают argumenti.ru. Также за прошедшие сутки были уничтожены семь БПЛА украинской армии в Херсонской области и ЛНР. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее воздушно-космические силы (ВСК) России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Также были уничтожены пять складов боеприпасов украинских войск в Донецкой народной республике и Запорожской областях и командный пункт в районе Авдеевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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