Авиация РФ сбила два истребителя в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — написали в сводке ведомства. Также российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-25 в Херсонской области.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской области. Также ВС России уничтожили командный пункт в районе Авдеевки.
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Воздушно-космические силы России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — написали в сводке ведомства. Также российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-25 в Херсонской области. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской области. Также ВС России уничтожили командный пункт в районе Авдеевки.