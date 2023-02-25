Авиация РФ сбила два истребителя в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, армия, военные, парад победы, су24, авиация, 9 мая, красная площадь, самолет, ввс, су-24, солдат, воздушный парад, вкс россии, су 24
ВКС РФ сбили украинский СУ-24 в ДНР, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — написали в сводке ведомства. Также российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-25 в Херсонской области.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской области. Также ВС России уничтожили командный пункт в районе Авдеевки.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушно-космические силы России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — написали в сводке ведомства. Также российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-25 в Херсонской области. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской области. Также ВС России уничтожили командный пункт в районе Авдеевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...