Авиация РФ сбила два истребителя в ДНР

25 февраля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

ВКС РФ сбили украинский СУ-24 в ДНР, сообщили в Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-космические силы России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — написали в сводке ведомства . Также российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-25 в Херсонской области. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской области. Также ВС России уничтожили командный пункт в районе Авдеевки.

Воздушно-космические силы России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в районах пунктов Розовка и Димитров ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — написали в сводке ведомства. Также российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-25 в Херсонской области. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской области. Также ВС России уничтожили командный пункт в районе Авдеевки.